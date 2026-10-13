به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که بنیامین نتانیاهو، دونالد ترامپ را برای حمله به ایران پیش از انتخابات تحت فشار نمی‌گذارد و با او و مقامات دولت وی در حال گفتگو و تعامل است.

ادعای دفتر نتانیاهو در حالی است که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یکی از مقام‌های این رژیم فاش کرد که نتانیاهو، هفته گذشته در تماس با دونالد ترامپ، طرح انجام عملیات نظامی گسترده علیه ایران را پیش از برگزاری انتخابات مطرح کرده و او را در جریان «اقدامات خطرناک ایران در بخش هسته ای» قرار داده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم مدعی شده است که این رژیم تلاش‌های دشمنان خود و در رأس آن‌ها «ایران و گروه‌های نیابتی‌اش» را برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات رصد می‌کند.

یاوه‌گویی‌های سران رژیم صهیونیستی در شرایطی است که طبق نظرسنجی ها شرایط حزب حاکم لیکود به ریاست نتانیاهو در انتخابات پارلمانی پیش رو مناسب نیست و او از هر فرصتی برای تعویق انتخابات استفاده خواهد کرد.