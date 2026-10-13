امام جمعه بوشهر: تبلیغ دین در شرایط جنگ ترکیبی ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری سه شنبه شب در آیین افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران شهرستان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تبلیغی طلاب خواهر در شرایط جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز در کنار تحصیل، تحقیق و پژوهش، باید تبلیغ دین و حضور فعال در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی را در اولویت قرار دهیم؛ چراکه بخش مهمی از مقابله با تهاجم نرم دشمن بر عهده حوزه‌های علمیه و روحانیت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه والای علم و عالمان در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال برای اهل ایمان و به‌ویژه اهل علم، درجاتی بلند و جایگاهی رفیع در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مقام عالم از جایگاهی برخوردار است که نمی‌توان آن را به‌سادگی توصیف کرد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره تشبیه عالمان امت به ستارگان آسمان افزود: همان‌گونه که انسان‌ها در گذشته برای یافتن مسیر خود در بیابان‌ها و دریاها از ستارگان بهره می‌بردند، عالمان دینی نیز با هدایتگری خود، مسیر درست را به جامعه نشان می‌دهند و مانع گمراهی انسان‌ها می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه رسالت عالمان دینی، هدایت جامعه به سوی کمال و سعادت است، تصریح کرد: جایگاه علمی و معنوی عالمان، مسئولیتی سنگین بر دوش آنان قرار می‌دهد و این مسئولیت در شرایط کنونی، ضرورت حضور فعال‌تر در عرصه تبلیغ و هدایت جامعه را دوچندان می‌کند.

تبلیغ دین، اولویت حوزه‌های علمیه در شرایط جنگ ترکیبی

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به شرایط کنونی کشور و تهاجم چندجانبه دشمن بیان کرد: اگر در سال‌های گذشته تمرکز اصلی حوزه‌های علمیه بر درس، بحث، تحقیق و پژوهش بود، امروز علاوه بر این فعالیت‌ها، باید توجه ویژه‌ای به تبلیغ داشته باشیم؛ زیرا دشمن در کنار حمله نظامی، عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی و فناوری را نیز هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح در میدان دفاع نظامی وظایف خود را انجام می‌دهند و در کنار آن، مقابله با تهاجم نرم و جنگ ترکیبی دشمن نیز به حضور فعال و هوشمندانه نیروهای فرهنگی و دینی نیاز دارد. بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده روحانیت و حوزه‌های علمیه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تمرکز شبکه‌های معاند بر جامعه زنان خاطرنشان کرد: با توجه به فشارها و تلاش‌های دشمن برای ایجاد انحرافات فکری و فرهنگی، مسئولیت خواهران طلبه در این عرصه سنگین‌تر است و آنان باید با برنامه‌ریزی دقیق، در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوست تبلیغی در کنار تحصیل طلاب خواهر گفت: تحصیل باید پایه فعالیت‌های علمی و دینی باشد، اما در شرایط کنونی، جهاد تبلیغی نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود و حوزه‌های علمیه برای ایفای این نقش، برنامه‌ریزی منسجم و مستمر داشته باشند.

حضور طلاب در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها تقویت شود

آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی طلاب در عرصه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: طلاب خواهر باید با برنامه‌ریزی مناسب در اجتماعات مردمی، مدارس، دانشگاه‌ها و جلسات خانگی حضور یابند و نقش هدایتگری، مشاوره‌ای و تبلیغی خود را ایفا کنند.

وی از مدیران حوزه‌های علمیه خواهران خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند و افزود: لازم است گروه‌های جهادی تبلیغی تشکیل شود و روستاهای هر شهرستان به‌صورت دقیق شناسایی شوند تا طلاب به‌طور منظم برای سخنرانی، فعالیت‌های فرهنگی و ارائه خدمات موردنیاز به این مناطق اعزام شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت جلسات خانگی برای گسترش فعالیت‌های تبلیغی عنوان کرد: هر یک از طلاب می‌توانند جمعی از بستگان، دوستان و دختران جوان را گرد هم آورند و با برگزاری جلسات منظم، زمینه آشنایی و ارتباط بیشتر آنان با معارف دینی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: اگر هر طلبه مسئولیت هدایت و تربیت جمعی از اطرافیان خود را بر عهده بگیرد و افراد حاضر در این جلسات نیز بتوانند با گروه‌های دیگری ارتباط برقرار کنند، یک حرکت گسترده فرهنگی و تبلیغی شکل خواهد گرفت.

آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه حضور فعال در این عرصه، هم یک وظیفه دینی و هم مسئولیتی متناسب با شرایط کنونی کشور است، خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای اعزام طلاب به روستاها، حضور در مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه جلسات خانگی شد.

ولایتمداری، مبنای حرکت حوزه‌های علمیه است

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی، شکرگزاری این نعمت را ضروری دانست و گفت: شکرگزاری نعمت رهبری سه بُعد دارد؛ نخست شکر قلبی، یعنی باور داشتن به اینکه این نعمت از جانب خداوند است؛ دوم شکر زبانی و سوم شکر عملی که در تبعیت از فرامین و رهنمودهای رهبری تحقق پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر مسئولیت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در این زمینه افزود: حوزه‌های علمیه و روحانیت استان بوشهر باید در مسیر تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، حرکت کنند و این رویکرد را مبنای فعالیت‌های خود قرار دهند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ولایتمداری از ویژگی‌های محوری حوزه علمیه استان بوشهر است، تصریح کرد: این مسیر باید با شناخت مسئولیت‌ها، پایبندی به تکالیف شرعی و حضور مؤثر در عرصه‌های موردنیاز جامعه ادامه یابد.

حوزه‌های علمیه در خط مقدم دفاع فرهنگی از اسلام و ایران

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت افزایش تلاش‌ها و آمادگی همه‌جانبه تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور هم‌زمان با جنگ سخت و جنگ نرم مواجه است، نباید از مسئولیت‌های خود غافل شویم؛ بلکه لازم است با تمام توان از اسلام، هویت ایرانی، آرمان‌ها و ارزش‌های کشور دفاع کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش نیروهای مسلح، حوزه‌های علمیه و روحانیت در این مسیر خاطرنشان کرد: خواهران طلبه نیز مسئولیتی مهم بر عهده دارند و باید متناسب با شرایط، نقش‌آفرینی مؤثری در عرصه دفاع فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت‌های دشمن در شهرها و فضای رسانه‌ای و اجتماعی افزود: حوزه‌های علمیه و طلاب باید با شناخت دقیق میدان، حضور به‌موقع و فعالیت‌های هدفمند، در مسیر صیانت از باورهای دینی و هویت ملی جامعه گام بردارند.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان با اشاره به جایگاه استان بوشهر در عرصه‌های قرآنی، مقاومت و فرهنگ ولایتمداری اظهار کرد: استان بوشهر از ظرفیت‌های ارزشمندی در این زمینه برخوردار است و باید این سرمایه‌ها را تقویت کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه بدون حضور رهبر شهید را یادآور مسئولیت سنگین جامعه حوزوی دانست و ابراز امیدواری کرد که مسیر و آرمان‌های انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) با قدرت ادامه یابد.