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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

حضور بی‌پایان شیروانی‌ها در تجمعات شبانه

حضور بی‌پایان شیروانی‌ها در تجمعات شبانه

شیروان- مردم شیروان در دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات طنین خونخواهی رهبر شهید را سر دادند.

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کد مطلب 6977161

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