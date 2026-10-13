https://mehrnews.com/x3djX4 ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6977161 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ حضور بیپایان شیروانیها در تجمعات شبانه شیروان- مردم شیروان در دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات طنین خونخواهی رهبر شهید را سر دادند. دریافت 20 MB کد مطلب 6977161 کپی شد مطالب مرتبط حماسه شیروانیها در شب ۲۲۸ مقاومت و همدلی اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در دویست و بیست و نهمین شب تجمعات دیدار استاندار گلستان با فرزندان شهدا به مناسبت هفته ملی کودک برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
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