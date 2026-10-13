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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

تاکید عراقچی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی

تاکید عراقچی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی

سفیر کشورمان در ایرلند با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحق آل‌حبیب سفیر کشورمان در ایرلند، روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

آل حبیب در این دیدار، گزارشی از آخرین تحولات حوزه مأموریت، روند روابط و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ایرلند ارائه کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با اشاره به اهتمام کشورمان بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی جهت صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنی‌های فعال، تبیین مؤثر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران وپیگیری موضوعات دوجانبه تأکید کرد.

کد مطلب 6977179

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