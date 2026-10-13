پیگیری قانونی برای برخورد با صفحه بلاگر شنا کننده در غارعلیصدر

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار تصاویری از شنای یک بلاگر در حریم غار علیصدر و انتقادات گسترده مردمی و کارشناسان نسبت به نحوه حفاظت از این اثر کم‌نظیر طبیعی و ملی واکنش دستگاه قضایی را در پی داشت و در همین راستا مصطفی ربانی معاون دادستان مرکز استان همدان با ورود به این موضوع دستورات مقتضی را صادر کرد.

به دنبال انتشار فیلمی مبنی بر شنا کردن یک بلاگر در غار شگفت‌انگیز علیصدر معاون دادستان مرکز استان همدان مسئولان میراث فرهنگی استان و شهرستان کبودرآهنگ را برای ارائه توضیحات احضار کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کبودرآهنگ به همراه جمعی از مسئولان میراث فرهنگی استان همدان با حضور در دادستانی توضیحاتی پیرامون ابعاد این واقعه و نحوه نظارت بر غار ارائه دادند و بنا بر اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان میراث فرهنگی در این نشست بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فیلم منتشر شده مربوط به حدود ۲ سال پیش است.

معاون دادستان مرکز استان همدان در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه غار علیصدر یک سرمایه بی‌بدیل ملی و متعلق به عموم مردم است، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد به بهانه تولید محتوا، کسب درآمد یا جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی ضوابط حفاظتی این اثر ارزشمند را نادیده گرفته و آن را در معرض خطر و آسیب قرار دهد.

ربانی با اشاره به اقدامات قانونی در دستور کار دادستانی بیان کرد: در راستای حمایت از حقوق عامه پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح، بررسی امکان مسدودسازی صفحه بلاگر متخلف از مسیر قانونی و همچنین تشکیل پرونده قضایی برای اشخاصی که اقدامات آن‌ها موجب تخریب یا بی‌حرمتی به میراث ملی می‌شود، با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر و سخت‌گیرانه بر اماکن تاریخی و گردشگری استان، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی و مسئولان ذی‌ربط موظف‌ هستند ابعاد این‌گونه حوادث را به دقت بررسی کرده و تدابیر پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی اتخاذ کنند و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور یا وقوع جرم برخورد قانونی قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت.

معاون دادستان مرکز استان در پایان صیانت از میراث فرهنگی و گردشگری را از مصادیق بارز حقوق عامه خواند و یادآور شد: دستگاه قضایی با هرگونه رفتاری که امنیت، اصالت و سلامت سرمایه‌های ملی و تاریخی استان را به مخاطره بیندازد در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.