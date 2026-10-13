به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای بهبود دسترسی روستاها به راه مناسب، محرومیت‌زدایی و ارتقای ایمنی محورهای روستایی، طی ۶ ماه نخست امسال، ۱۱۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۶۰ کیلومتر عملیات آسفالت راه‌های روستایی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها افزود: برای زیرسازی و آسفالت این میزان از راه‌های روستایی لرستان، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان همچنین به اجرای عملیات احداث ابنیه فنی در مسیرهای روستایی اشاره کرد و گفت: در جریان عملیات زیرسازی، ۱۶ دستگاه ابنیه فنی شامل سه پل بزرگ و ۱۳ پل با دهانه کمتر از هشت متر احداث شده است.

امرایی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها دسترسی روستاها به راه آسفالته را بهبود داده است، خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات، ۱۴۷ روستا در استان لرستان از راه آسفالته بهره‌مند شدند.