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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲

زیرسازی و آسفالت ۱۷۸ کیلومتر از راه‌های روستایی لرستان

زیرسازی و آسفالت ۱۷۸ کیلومتر از راه‌های روستایی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۷۸ کیلومتر از راه‌های روستایی استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای بهبود دسترسی روستاها به راه مناسب، محرومیت‌زدایی و ارتقای ایمنی محورهای روستایی، طی ۶ ماه نخست امسال، ۱۱۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۶۰ کیلومتر عملیات آسفالت راه‌های روستایی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها افزود: برای زیرسازی و آسفالت این میزان از راه‌های روستایی لرستان، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان همچنین به اجرای عملیات احداث ابنیه فنی در مسیرهای روستایی اشاره کرد و گفت: در جریان عملیات زیرسازی، ۱۶ دستگاه ابنیه فنی شامل سه پل بزرگ و ۱۳ پل با دهانه کمتر از هشت متر احداث شده است.

امرایی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها دسترسی روستاها به راه آسفالته را بهبود داده است، خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات، ۱۴۷ روستا در استان لرستان از راه آسفالته بهره‌مند شدند.

کد مطلب 6977183

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    نظرات

    • محسن IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
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      شهر دورود،پایتخت چاله و چولهای ایران،آسفالتش افتضاحه،فکری بحال کنید.
    • daryush IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
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      هر صد متر که آسفالت میکنن چند تا سرعت گیر جدید نصب میکنن کاش هی آسفالت نکنن بخدا جدی میگم. مگه آسفالت نمیکنن که عبور راحت بشه استهلاک خودرو کمتر بشه و..... خب این سرعت گیرهای جدید که میزارن دو برابر بیشتر به ماشین ها آسیب میزنه . به جای نصب سرعت گیر و نابود کردن خودروها دوربین بزارید بخدا سرعت گیر اشتباهه حتی داخل اتوبان میبینی یه فرعی داره سرعت گیر زدن تا سرعت رو بیاری روی بیست کیلومتر ترمز نابود شده. ممکنه از پشت بزنن نابودت کنن یا با سرعت بری جلو بندی خودت داغون بشه.

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