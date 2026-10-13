به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمودپور شامگاه سه‌شنبه در همایش گردشگری استان قم با قدردانی از تلاش مدیران و فعالان این صنعت اظهار کرد: یک سال و نیم گذشته با دشواری‌های متعددی از جمله جنگ، کاهش سفرها، مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها همراه بود و مجموعه این عوامل فشار قابل توجهی بر فعالان گردشگری وارد کرد.



وی افزود: در شرایطی که برخی کسب‌وکارها ناچار به کاهش فعالیت‌های خود شدند، مجموعه‌های گردشگری استان قم تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.



رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان قم با اشاره به مسئولیت اجتماعی فعالان این حوزه تصریح کرد: مدیران بخش خصوصی در این مدت تنها به درآمد مجموعه‌های خود توجه نداشتند، بلکه حفظ معیشت کارکنان و خانواده‌های آنان را نیز در اولویت قرار دادند و برای تداوم فعالیت و صیانت از اشتغال تلاش کردند.



محمودپور با اشاره به خدمات مجموعه‌های اقامتی در دوران جنگ بیان کرد: هتل‌ها و مراکز اقامتی استان در آن روزهای دشوار، امکانات خود را برای اسکان خانواده‌های جنگ‌زده به کار گرفتند و در شرایطی که شماری از مهمانان خارجی به دلیل وضعیت جنگی امکان خروج از کشور را نداشتند، پذیرای آنان بودند.



فعالان گردشگری در روزهای سخت کنار مردم ماندند



وی با قدردانی از همراهی تشکل‌های گردشگری در برنامه‌های خدمت‌رسانی به مردم گفت: فعالان این صنعت در مراسم تشییع رهبر شهید نیز با تمام ظرفیت حضور یافتند و مجموعه‌های گردشگری و تشکل‌های مرتبط در روزهای دشوار، مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از فعالیت‌های اقتصادی دنبال کردند.



رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان قم با اشاره به حضور میدانی تشکل‌های گردشگری افزود: برپایی موکب و خدمت‌رسانی در خیابان‌ها طی بیش از سه ماه، بخشی از تلاش‌هایی بود که فعالان این حوزه برای همراهی با مردم انجام دادند و نشان داد مجموعه‌های گردشگری علاوه بر ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی، از ظرفیت اجتماعی قابل توجهی برخوردارند.



محمودپور با تأکید بر اهمیت همراهی و حمایت از فعالان گردشگری، از بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، به دلیل پیگیری امور گردشگری و تلاش برای توسعه زیرساخت‌های این بخش قدردانی کرد.



با وجود مشکلات، به آینده گردشگری امیدواریم



وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از شرایط دشوار همچنان بر فعالیت مجموعه‌های گردشگری تأثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: با وجود این مسائل، فعالان این صنعت امید خود را از دست نداده‌اند و حفظ سرمایه‌ها و نیروی انسانی در یک سال و نیم گذشته، نشانه عزم آنان برای ادامه فعالیت بوده است.



رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان قم اظهار کرد: فعالان گردشگری به آینده این صنعت امیدوارند و انتظار دارند شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند، هتل‌ها بتوانند با آرامش برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و کارکنان نیز از امنیت شغلی برخوردار باشند.



محمودپور ابراز امیدواری کرد: گردشگری به جایگاه شایسته خود دست یابد و هفته جهانی گردشگری در سال‌های آینده، علاوه بر برنامه‌های گرامیداشت، فرصتی برای نمایش رونق این صنعت، رضایت فعالان و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای گردشگری کشور باشد.