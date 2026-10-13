به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری تاس افزود:‌ دکترین نظامی ایران کاملاً روشن، مسئولانه و مبتنی بر دفاع و بازدارندگی است و ما هیچ‌گاه شروع‌کننده هیچ جنگی نبوده‌ایم.

وی در عین حال یادآور شد: با این حال، توانمندی و قدرت موشکی ایران یک واقعیتِ غیرقابل‌انکار، دقیق و هولناک برای هر متجاوزی است.

سفیر ایران در مسکو خاطرنشان کرد:‌ به نظر می‌رسد ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، فرار رو به جلو کرده و می‌خواهد از این قدرتِ بازدارندگیِ واقعی ما برای تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی با رقبای دموکراتش در کالیفرنیا استفاده کند!

وی افزود: توصیه می‌کنیم به جای طرح این‌گونه داستان‌های بی‌اساس و خرج کردن از نام ایران در (جریان سخنرانی انتخاباتی در ایالت) نبراسکا، فکری به حال حل بحران‌های داخلی خودشان بکنند.