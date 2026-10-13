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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

سلیمی: ۶۰ هزار دانش‌آموز گلستانی آموزش کمک‌های اولیه می‌بینند

سلیمی: ۶۰ هزار دانش‌آموز گلستانی آموزش کمک‌های اولیه می‌بینند

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از برنامه‌ریزی برای آموزش امدادوکمک‌های اولیه به ۶۰ هزار دانش‌آموز استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: در راستای تفاهم‌نامه همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه‌ای میان جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل آموزش‌وپرورش گلستان برای گسترش آموزش‌های امدادی در مدارس منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش مباحث امداد و کمک‌های اولیه به ۶۰ هزار دانش‌آموز گلستانی در دستور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان با فراگیری این مهارت‌ها، آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط اضطراری و کمک به خود و دیگران داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی را از اهداف این برنامه برشمرد و بیان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه امدادرسانی می‌تواند در افزایش آمادگی آنان هنگام وقوع حوادث و سوانح نقش مؤثری داشته باشد.

سلیمی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز در استان گلستان طی سال گذشته آموزش‌های کمک‌های اولیه را فرا گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و طی مراحل مربوطه، امکان دریافت گواهی پایان دوره را از طریق سامانه آموزش مجازی (LMS) خواهند داشت.نکته: متن نقل‌قولی بر اساس اطلاعات ارسالی تنظیم شده است؛ برای انتشار به نام مدیرعامل، بهتر است اظهارات مستقیم وی تأیید شود.

کد مطلب 6977229

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