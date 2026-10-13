https://mehrnews.com/x3djYh ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6977221 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب اراک- در این ویدئو ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6977221 کپی شد مطالب مرتبط شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب تجمع پرشور مردم دلیجان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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