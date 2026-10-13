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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب

روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6977221

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