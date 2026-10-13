به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای ورزش عمومی شاهرود در فرمانداری، خواستار حضور پررنگ‌تر رسانه‌ها برای پوشش رویدادهای ورزشی این شهرستان شد.

وی اظهار کرد: حضور رسانه‌ها در رویدادهای ورزشی، علاوه بر نمایش توانمندی‌های شهرستان، به افزایش انگیزه ورزشکاران، به‌ویژه جوانان، کمک می‌کند.

سرپرست فرمانداری شاهرود، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای حمایت از تیم‌های ورزشی را دومین عامل مؤثر در ترویج ورزش قهرمانی شهرستان دانست و گفت: هیئت‌های ورزشی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

براری با تأکید بر ارتباط نشاط اجتماعی و پویایی ورزش با ارتقای سلامت جامعه، بیان کرد: پویاتر شدن برنامه‌های ورزشی صرفاً وظیفه اداره ورزش و جوانان نیست، بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تیم والیبال عقاب شاهرود در لیگ دسته یک کشور تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حمایت از این تیم، علاوه بر تقویت ورزش شهرستان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شاهرود در سطح ملی است.