حجت الاسلام اقدامی: دشمنی آمریکا با ایران ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی اقدامی، شامگاه سه‌شنبه در دویست و بیست و هفتمین شب از تجمعات مردمی، با اشاره به تقابل تاریخی ایران و آمریکا، تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ایران به سال‌های پس از انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود و سابقه آن به مداخلات این کشور در امور داخلی ایران، از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بازمی‌گردد.

دبیر امور مساجد شهرستان لنگرود سخنان اخیر مقامات آمریکایی درباره تاریخ ایران را نشانه‌ای از نگاه تقابلی آنان به هویت و تمدن ایرانی دانست و گفت: ما در چارچوب دوگانه‌سازی میان ایران باستان و اسلام قرار نمی‌گیریم؛ ما ایرانی مسلمان هستیم و به همه داشته‌های تاریخی، فرهنگی و دینی خود افتخار می‌کنیم.

حجت‌الاسلام اقدامی با اشاره به اظهارات اخیر مارکو روبیو درباره خشایارشا و لشکرکشی ایرانیان به یونان اظهار کرد: طرح این مباحث نشان می‌دهد که تقابل مورد بحث، از نگاه برخی مقامات آمریکایی، صرفاً به تحولات پس از انقلاب اسلامی محدود نیست و ابعاد تاریخی و تمدنی نیز دارد.

وی افزود: هویت ایرانی را نمی‌توان به یک دوره تاریخی یا بخشی از میراث فرهنگی کشور محدود کرد. ملت ایران ضمن پاسداشت پیشینه تاریخی خود، به هویت اسلامی خویش نیز افتخار می‌کند و این دو را در تقابل با یکدیگر نمی‌بیند.

کاپیتولاسیون و تجربه تاریخی واگذاری امتیاز به بیگانگان

دبیر امور مساجد شهرستان لنگرود با اشاره به سالروز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در دوران پهلوی گفت: در آن دوره، با اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی، استقلال قضایی کشور خدشه‌دار شد؛ موضوعی که امام خمینی(ره) با صراحت به آن اعتراض کردند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیامدهای قرارداد ترکمانچای و جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران، تصریح کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تصمیم‌های سیاسی و حاکمیتی باید با در نظر گرفتن عزت ملی، منافع کشور و حفظ همه مؤلفه‌های قدرت ایران اتخاذ شوند.

حجت الاسلام اقدامی با انتقاد از برخی اظهارات درباره ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سخت و واگذاری بخشی از ظرفیت‌های کشور برای حفظ موجودیت ایران گفت: ایران تنها یک مؤلفه ندارد؛ سرزمین، منابع انرژی، دانش، فناوری، توان دفاعی و سرمایه انسانی، همگی بخشی از هویت و قدرت ملی کشور هستند و نمی‌توان برای حفظ یک بخش، از سایر مؤلفه‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری هسته‌ای افزود: ضروری است مسئولان در بیان مواضع خود، به دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبری توجه داشته باشند و در شرایط حساس کشور، از اظهاراتی که می‌تواند موجب تضعیف انسجام داخلی شود، پرهیز کنند.

تأکید بر حفظ انسجام داخلی و توجه به ظرفیت نسل جوان

دبیر امور مساجد شهرستان لنگرود با بیان اینکه انتقاد از برخی مواضع سیاسی به معنای دعوت به درگیری و شعار علیه اشخاص نیست، اظهار کرد: دشمن اصلی کشور آمریکا است و اختلاف‌نظرهای داخلی نباید موجب غفلت از تهدیدهای بیرونی شود.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را نشانه‌ای از همراهی بخشی از جامعه با نظام و کشور دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم و حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام اقدامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان شهرستان لنگرود، خواستار بازنگری در نماد نصب‌شده در میدان انقلاب شد و گفت: با توجه به حضور مستمر مردم در این میدان طی ماه‌های گذشته، انتظار می‌رود نمادی متناسب با فضای انقلابی و حال‌وهوای این تجمعات در آن نصب شود.

وی پیشنهاد نصب نمادی از مشت گره‌کرده را مطرح کرد و افزود: این پیشنهاد می‌تواند از سوی مسئولان شهری بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

حجت الاسلام اقدامی همچنین پیشنهاد داد در برخی شب‌ها، مدیریت برنامه‌های میدان انقلاب به دانش‌آموزان واگذار شود تا آنان نیز فرصت بیان دیدگاه‌ها و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی را داشته باشند.

وی با اشاره به توانمندی‌های نسل جوان گفت: دانش‌آموزان مستعد و توانمندی در شهرستان حضور دارند که می‌توانند با بیان دیدگاه‌های خود، در برگزاری این برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

دبیر امور مساجد شهرستان لنگرود در پایان با اشاره به درگذشت رهبر شهید انقلاب بیان کرد: این فقدان به‌عنوان داغی سنگین است و حفظ انسجام ملی و توجه به رهنمودهای رهبری در شرایط حساس کشور، بر هرچیز مقدم است.