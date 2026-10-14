تجمعات شبانه دشمن را در مهلکه سردرگمی گرفتار کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: تجمعات شبانه، روایت تلاقی اراده‌هایی است که فراتر از هیاهوی زمانه، پناه یکدیگر شده‌اند. دست‌هایی که در سرمای تردید به گرمای حضور پیوند می‌خورند و نگاه‌هایی که رو به افقی روشن گره خورده‌اند، جلوه‌ای ناب از پیوند ناگسستنی مردمی را به تصویر می‌کشند که میان تلاطم امواج و هجوم بی‌امان طوفان‌ها، چونان کوهی پابرجای، صخره‌های آرامش و اعتماد را در کنار هم بنا کرده‌اند.

در روزگاری که شایعه و غبار هراس می‌کوشد رخنه در باورها اندازد و روان خسته‌ جامعه را به تسخیر خود درآورد، این حضور آرام و آگاهانه، سدی استوار در برابر تلاطم‌ها می‌کشد.

چهره‌های پرامیدی که در پناه سیاهی شب کنار هم می‌نشینند، زنگار ترس و دلهره را از جان شهر می‌زدایند و نشان می‌دهند که آرامش این دیار، کالایی ساختگی نیست، بلکه جوششی زنده و درون‌زاست که از عمق آگاهی و همدلی سرچشمه می‌گیرد.

فریادها و نجواهای زیر لب مردم انقلابی، ریشه در تاریخی دارند که با مظلومیت و غیرت درآمیخته است؛ روحیه‌ای که تسلیم و انفعال را برنمی‌تابد و در کوران نامهربانی‌ها و کمبودها، چشم بر رسالت اصلی خود نمی‌بندد. این همان حس ماندگار حق‌طلبی است که سینه به سینه و نسل به نسل در شریان‌های این سرزمین جریان یافته تا اجازه ندهد حقیقت به فراموشی سپرده شود و علمِ پایمردی لحظه‌ای بر زمین افتد.

تداوم حضور مردم دشمن را در مهلکه تردید و سردرگمی گرفتار کرده است

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اهمیت تداوم تجمعات شبانه و دستاوردهای آن پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز، اظهار کرد: ضرورت و آثار این تجمعات شبانه امروز به وضوح قابل مشاهده است؛ دشمن هنوز در فضای دودلی و تردید قرار دارد که چه اقدامی انجام دهد تا بتواند خود را از این مهلکه نجات بخشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده اثرگذاری بالای حضور مردم است؛ دشمن علی‌رغم همه تهدیدها و پیش‌بینی‌هایی که جریان‌های منحرف داخلی، منافقین، جریان‌های معاند خارجی و کشورهای همسایه‌ای که با ما عناد داشتند انجام داده بودند، نتوانست به هدف خود مبنی بر ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت دست پیدا کند و بی‌گمان نتیجه این ایستادگی، پیروزی و ظفر خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط موجود حضور مردم در صحنه را اقتضا می‌کند، تصریح کرد: الحمدلله مردم مؤمن و انقلابی ما به هیچ‌کدام از مسائل حاشیه‌ای، کوتاهی‌ها و ضعف‌هایی که گاه ناشی از سوءتدبیر در عرصه اجرا و متأسفانه ساختگی است، اعتنا نکردند و میدان را خالی نگذاشتند.

پژمانفر گفت: این روحیه ناشی از حس خون‌خواهی و انتقامی است که هیچ‌گاه در دل مردم ما خاموش و بی‌اثر نمی‌شود؛ مردم ما همان جامعه‌ای هستند که در طول نزدیک به ۱۴۰۰ سال در برابر ظلم روز عاشورا، همواره پرچم‌های سرخ را در طول سال در دست نگاه داشته و فریاد «یا لثارات الحسین» سر داده‌اند، بنابراین مسائلی از این دست را هرگز به فراموشی نخواهند سپرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز آحاد مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و یاد و راه رهبری و ارزش‌ها از ذهن جامعه بیرون نخواهد رفت؛ ما انتقام امام شهیدمان را در هر صورت خواهیم گرفت، خسته و مأیوس نمی‌شویم و با درک این رسالت، برای انتقام خون امام شهیدمان ان‌شاءالله همواره در صحنه خواهیم بود و این مسیر را نسل به نسل تا تحقق کامل انتقام ادامه می‌دهیم.

تجمعات شبانه؛ راهبرد دفاعی خودجوش در خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن

محمد مهدی لطیفی، عضو بنیاد ملی نخبگان، در تشریح تحولات کنونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در بازه‌ی کنونی در ایران در جریان است، فراتر از یک منازعه‌ی نظامی، امنیتی یا اقتصادی است؛ ما در میانه‌ی یک کمپین تمام‌عیار از عملیات روانی، جنگ اطلاعاتی و جنگ شناختی قرار داریم که هدف غایی آن، نه تسلط بر سرزمین، بلکه تسخیر ذهن‌ها و شکل‌دهی به ادراکات، نگرش‌ها و رفتارهای جمعی است.

عضو بنیاد ملی نخبگان با اشاره به سه هدف راهبردی دشمن در این پروژه افزود: نخست، القای حس شکست و تثبیت باور به شکست‌پذیری در افکار عمومی؛ دوم، ترساندن جامعه به‌گونه‌ای که به رفتارهای هیجانی مانند فرار سرمایه، احتکار و تعطیلی کسب‌وکار منجر شود؛ و سوم، کاهش تاب‌آوری جامعه در برابر ضربه‌ی بعدی از یک عملیات محدود تا یک جنگ گسترده، از اهداف دشمن است. در این میان، تجمعات شبانه به‌عنوان یک راهبرد دفاعی خودجوش، آگاهانه و مشارکتی، نقش بی‌بدیلی در خنثی‌سازی این نقشه ایفا می‌کنند و به مثابه یک «سرمایه‌ی اجتماعی دفاعی» عمل می‌کنند.

وی تقویت همبستگی ملی و اجتماع حول پرچم را نخستین کارکرد اساسی این تجمعات خواند و گفت: تجمعات شبانه با نمایش وحدت و همدلی، این نقشه را خنثی کرده و پیام روشنی به دشمن می‌دهند که جامعه‌ی ایران پراکنده نشده است و در برابر تلاش‌های دشمن برای قطبی‌سازی مقاومت می‌کند.

لطیفی مقابله با القای ترس و هیجان‌زدگی را دومین کارکرد مهم این تجمعات دانست و تصریح کرد: دشمن با انتشار اخبار دروغ به دنبال ایجاد رفتارهای هیجانی است، اما تجمعات شبانه با ایجاد فضایی آرام و امیدبخش، این ترس را کاهش داده و به عنوان یک مکانیزم تنظیم هیجانی جمعی عمل می‌کنند.

عضو بنیاد ملی نخبگان جلوگیری از کارناوال‌سازی و آشوب‌آفرینی را به عنوان سومین کارکرد حیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد: تجمعات شبانه‌ی مسالمت‌آمیز، با اشغال فضای عمومی به شکلی سنجیده، اجازه‌ی کارناوال‌سازی را از دشمن می‌گیرند و به عنوان یک «سپر مدنی» عمل می‌کنند.

وی افزایش تاب‌آوری جامعه، خنثی‌سازی جنگ روانی و اطلاعاتی و تبدیل تهدید به فرصت را از دیگر کارکردهای این تجمعات برشمرد و تأکید کرد: حفظ آرامش، کلیدی‌ترین عنصر امنیت ملی امروز ایران است و جامعه یک قدم از مسئولین هم جلوتر است؛ مردم خودشان حواسشان جمع است و اگر مورد مشکوکی دیدید، باید اطلاع‌رسانی کنید تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.

استمرار تجمعات شبانه هنجار تحمیلی نظام سلطه را در هم می‌شکند

حجت‌الاسلام سید شهاب غفوریان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی بینالود در تبیین ضرورت استمرار تجمعات شبانه اظهار کرد: از منظر علوم سیاسی و مدیریت بحران، شب در ادبیات امنیتی نظام سلطه، زمان اعمال سیاست «القای ناامیدی، سکوت و انفعال» است و دشمن تلاش می‌کند با پمپاژ شبانه‌روزی رسانه، جوامع هدف را دچار رخوت کند؛ از این رو، استمرار تجمعات شبانه در وهله‌ی نخست، شکستن این هنجار تحمیلی و اعلام حضور دائم است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی بینالود با تأکید بر اینکه تجمعات شبانه نبض میدان را زنده نگه می‌دارد، افزود: انقلاب اسلامی با فرهنگ شب‌زنده‌داری سیاسی و مجاهدت عجین است و استمرار این تجمعات، مانع از عادی‌سازی شرایط جنگ ترکیبی دشمن شده و با حضور مؤمنانه در شب، سرمایه اجتماعی و همبستگی درون‌گروهی جبهه انقلاب را بازسازی و تقویت می‌کند.

وی درباره دستاوردهای ملموس راهبردی این اجتماعات در مناطق پیرامونی و شهرستانی همچون خطه بصیر طرقبه‌شاندیز بیان کرد: در شرایطی که دشمن با شایعه‌پراکنی و جنگ روانی به‌دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت بود، این تجمعات به عنوان پایگاه‌های تبیین چهره‌به‌چهره، صف حق و باطل را شفاف کرد و به بستری تبدیل شد تا نسل جوان از حاشیه‌نشینی فکری خارج شده و به کنشگران فعال در عرصه‌ی جهاد تبیین و حمایت از جبهه مقاومت بدل شوند.

غفوریان تصریح کرد: حضور شبانه امت حزب‌الله، اتاق فکر استکبار را دچار اختلال محاسباتی کرده و پیامِ آمادگیِ دائم و بیداری امنیتی جبهه خودی را به نمایش می‌گذارد؛ چنان‌که خاطره حضور پیرمردی با نوه‌اش در سرمای شب گواه این است که تجمعات با «فطرت بیدار الهی» اداره می‌شوند و سایه تهدید و تحریم، هرگز نمی‌تواند بر روشنایی بصیرت این ملت چیره شود.