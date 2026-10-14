خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان ملکشاهی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و دامداری، یکی از مناطق مستعد استان ایلام به شمار می‌رود که توانمندی‌های آن در حوزه‌های درمان، عدالت آموزشی و تأمین منابع آب، زمینه‌ساز رشد و توسعه این منطقه شده است.

این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری و کشاورزی استان شناخته می‌شود؛ مراتع گسترده، زمین‌های حاصلخیز و نیروی انسانی سختکوش، ظرفیت بالایی برای تولید و اشتغال در آن فراهم کرده است.

با این حال، این شهرستان مانند بسیاری از مناطق محروم کشور با مشکلات و کمبودهایی روبه‌روست؛ محدودیت دسترسی به برخی خدمات تخصصی درمانی، نبود امکانات آموزشی کافی در برخی مناطق روستایی و چالش تأمین پایدار آب، از جمله این کمبودهاست که رفع آن‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان و تخصیص اعتبارات لازم است.

در همین راستا، مسئولان استان و شهرستان با درک این مشکلات، اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ طرح‌های خوبی در حوزه درمان، آموزش و آب در این شهرستان اجرا شده یا در حال اجراست که نشان‌دهنده توجه ویژه به رفع محرومیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم این منطقه است.

بدون شک توسعه ملکشاهی بدون همراهی مردم و تکیه بر توان داخلی منطقه ممکن نخواهد بود؛ از این رو، همکاری متقابل مسئولان و اهالی می‌تواند روند آبادانی این دیار را سرعت ببخشد و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از ثمرات طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

پیگیری جدی برای چهارخطه شدن مسیر ملکشاهی-ایلام و تکمیل خدمات بیمارستانی

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبات مردمی شهرستان ملکشاهی اظهار کرد: در حوزه راه، موضوع چهارخطه شدن مسیر ملکشاهی به ایلام از مطالبات مهم مردم این منطقه است که پیگیری‌های لازم برای تحقق آن انجام شده است.

سارا فلاحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: جلسه‌ای با فرماندار و آقای بازوند برگزار شد و پیگیری‌های لازم با وزیر راه نیز انجام شده است؛ همچنین ردیف بودجه‌ای که پیش‌تر بسیار طولانی بود، تفکیک شد تا اعتبارات به‌طور مستقیم در جایی که نیاز است، هزینه شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت پروژه بیمارستان ملکشاهی تصریح کرد: خوشبختانه بیمارستان این شهرستان به نتیجه رسید و در حال حاضر همه پزشکان متخصص در آن مستقر شده‌اند و خدمات تخصصی ارائه می‌شود؛ اما نیاز است یک سری کارهای تکمیلی در حوزه تجهیزات و کالبد بیمارستان انجام شود تا دیگر نیازی به اعزام بیماران به ایلام نباشد.

فلاحی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این طرح، اعتباراتی در نظر گرفته شده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز پای کار است و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر خدمات بیمارستانی در ملکشاهی باشیم.

وی با اشاره به حوزه آب و آبرسانی به شهرستان اظهار کرد: برای طرح آبرسانی به ملکشاهی تلاش‌های زیادی انجام شده و این طرح به نتایج مورد نظر رسیده است؛ در حوزه کشاورزی نیز در بازدیدی که انجام شد، نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات‌ها به این بخش اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حوزه ورزش بانوان تصریح کرد: یکی از هشت ورزشگاهی که برای بانوان در نظر گرفته شده، در ملکشاهی قرار دارد و در حال حاضر در مرحله مناقصه است؛ همچنین اعتبار ورزشگاه شهر مهر نیز پیگیری شده، چراکه این شهر تنها شهر بدون ورزشگاه در استان است.

فلاحی با تقدیر از تلاش‌های راهداری در حوزه راه‌های منطقه خاطرنشان کرد: از راهداری به دلیل اقدامات انجام‌شده برای مسیر انجیر و سایر محورهای ملکشاهی قدردانی می‌کنم و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، شاهد رفع مشکلات زیرساختی این شهرستان باشیم.

وی تأکید کرد: پیگیری مطالبات مردمی ملکشاهی در حوزه‌های راه، بیمارستان، آب، کشاورزی و ورزش ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تصویب اعتبارات لازم و همکاری مسئولان استانی و ملی، شاهد توسعه هرچه بیشتر این شهرستان باشیم.

چهار پروژه بزرگ زیرساختی، مسیر توسعه ملکشاهی را هموار می‌کند

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ملکشاهی در بخش‌های کشاورزی، دامداری و منابع آبی توانمندی‌های قابل توجهی دارد و تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد منطقه ایجاد کند.

فریدون همتی با اشاره به محور ایلام-ملکشاهی-مهران افزود: با تأمین اعتبارات لازم، پیمانکار با قوت در حال اجرای این طرح است و با تداوم روند کنونی، ظرف چند سال آینده شاهد چهارخطه شدن این جاده راهبردی خواهیم بود.

نماینده مردم ایلام در مجلس درباره تصفیه‌خانه ملکشاهی تصریح کرد: اعتبارات این طرح چندین برابر افزایش یافته، پروژه تقریباً تکمیل شده، آب در مدار قرار گرفته و مردم از آن بهره‌مند شده‌اند.

همتی درباره ظرفیت آبی تنگ ملکشاهی خاطرنشان کرد: این منطقه می‌تواند تحول بزرگی در شهرستان ایجاد کند و مطالعات آن در حال انجام و عملیات اجرایی از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به بیمارستان ملکشاهی افزود: این طرح به سرانجام رسیده و خدمات تخصصی ارائه می‌شود، اما تکمیل تجهیزات و کالبد بیمارستان در دستور کار است تا مردم برای درمان، نیازی به اعزام به مرکز استان نداشته باشند.

نماینده مجلس تأکید کرد: ملکشاهی سال‌ها از کمبود زیرساخت رنج برده و رفع آن نیازمند عزم جدی مسئولان استانی و ملی است؛ امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، شاهد توسعه هرچه بیشتر این شهرستان باشیم.

ظرفیت‌های ملکشاهی؛ از کشاورزی و صنایع تبدیلی تا گردشگری و زیرساخت‌ها

فرماندار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهرستان با وجود وسعت و جمعیت کمتر نسبت به بسیاری از مناطق استان ایلام، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشاورزی، دامداری، صنعت و گردشگری دارد که می‌تواند آن را به یکی از قطب‌های توسعه در غرب کشور تبدیل کند.

عباس شیخی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری منطقه افزود: وجود مراتع گسترده، زمین‌های حاصلخیز و نیروی انسانی سختکوش، زمینه مناسبی برای تولید فراهم کرده است؛ اما بخش زیادی از تولیدات به شکل خام از منطقه خارج می‌شود و ضرورت دارد با توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، ارزش افزوده این محصولات در خود شهرستان ایجاد شود.

فرماندار ملکشاهی با اشاره به ناحیه صنعتی این شهرستان تصریح کرد: ناحیه صنعتی ملکشاهی با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند به محور واقعی تولید و اشتغال در منطقه تبدیل شود و زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

شیخی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ملکشاهی خاطرنشان کرد: جنگل‌های بلوط، کوهستان‌های زیبا، چشمه‌های جوشان و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارند و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توانند به منبع درآمد پایدار برای مردم منطقه تبدیل شوند.

وی با اشاره به بیمارستان شهدای ملکشاهی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت افزود: این مرکز درمانی با تکمیل تجهیزات و استقرار پزشکان متخصص، دسترسی مردم به خدمات درمانی را تسهیل کرده است؛ هرچند تکمیل کامل خدمات آن همچنان در دستور کار مسئولان قرار دارد.

فرماندار ملکشاهی با اشاره به چهارخطه شدن جاده ایلام-ملکشاهی-مهران تصریح کرد: این مسیر نقش کلیدی در توسعه منطقه ایفا می‌کند و ایمن‌سازی آن نه تنها جان شهروندان را حفظ می‌کند، بلکه زمینه رونق اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای استان و کشور را فراهم می‌سازد.

شیخی در پایان تأکید کرد: ملکشاهی با وجود کمبودهای گذشته، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد و بهره‌مندی از این توانمندی‌ها تنها با تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و همراهی مردم و مسئولان ممکن خواهد بود.

ملکشاهی با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در دامپروری و کشاورزی، می‌تواند در صورت ساماندهی اصولی و ایجاد مجتمع‌های مدرن، به یکی از قطب‌های تولید در غرب کشور تبدیل شود؛ با این حال تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، جذب سرمایه‌گذاری و همراهی مسئولان و مردم است.