به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا رئیس کرمی، در پیامی به مناسبت روز پرستار، عنوان داشت: نامگذاری روز پرستار با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س)، یادآور الگویی ماندگار از آگاهی، استقامت و مسئولیت‌پذیری در دشوارترین شرایط است؛ ارزش‌هایی که امروز نیز در رفتار حرفه‌ای و انسانی پرستاران معنا می‌یابد.

اعتقاد دارم اعتبار یک دانشگاه علوم پزشکی، تنها به جایگاه علمی، دستاوردهای پژوهشی و امکانات درمانی آن نیست؛ بلکه به کیفیت مراقبتی است که بیماران دریافت می‌کنند و اعتمادی است که در مواجهه با مجموعه نظام سلامت تجربه می‌کنند. در این میان، پرستاران با دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و حضور مستمر خود، نقشی تعیین‌کننده در حفظ ایمنی بیماران، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه بر عهده دارند.

تجربه عبور از بحران‌های دشوار، نشان داده است که سرمایه اصلی نظام سلامت، نیروی انسانی توانمند، متعهد و مسئولیت‌شناس آن است. پرستاران در این آزمون‌ها ثابت کرده‌اند که مسئولیت حرفه‌ای، فراتر از انجام وظایف روزمره، تعهدی آگاهانه به حفظ جان و آرامش انسان‌هاست.

با این همه، قدردانی واقعی از جامعه پرستاری نباید به مناسبت‌ها و پیام‌های تبریک محدود بماند. باور دارم پاسداشت منزلت پرستاران، پیش از هر چیز، در توجه عملی به مطالبات حرفه‌ای، بهبود شرایط کار، ارتقای رفاه و معیشت، فراهم‌سازی فرصت‌های رشد علمی و مشارکت مؤثر آنان در تصمیم‌سازی‌های نظام سلامت معنا پیدا می‌کند. دانشگاه وظیفه دارد همان‌گونه که از پرستاران انتظار مراقبت شایسته از بیماران دارد، نسبت به سلامت، آرامش و حقوق حرفه‌ای آنان نیز مسئولانه عمل کند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران، به پشتوانه پیشینه پرافتخار خود و تلاش ارزشمند اعضای خانواده بزرگ پرستاری، مسئولیتی مضاعف در توسعه دانش پرستاری، ارتقای استانداردهای مراقبت و تربیت نسلی توانمند و اخلاق‌مدار بر عهده دارد. تحقق این مسئولیت، نیازمند همدلی، گفت‌وگوی مستمر و بهره‌گیری از تجربه و خرد جمعی همه همکاران است.

اینجانب فرارسیدن میلاد خجسته حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به استادان، دانشجویان، مدیران و تمامی همکاران ارجمند جامعه پرستاری، به‌ویژه پرستاران پرتلاش دانشگاه علوم پزشکی تهران، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تلاش مشترک، گام‌های مؤثرتری در مسیر اعتلای جایگاه حرفه‌ای پرستاری، ارتقای کیفیت مراقبت و تحقق عدالت در سلامت برداریم.