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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج، کرج ـ تهران و ساوه ـ تهران و همچنین محور شهریار ـ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار ـ تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

کد مطلب 6977356
مهسا حيدری توچائی

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