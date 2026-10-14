به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، شامگاه سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از گذر تاریخی دردشت با اشاره به ظرفیت‌های غنی و ریشه‌دار «نصف‌جهان» در حوزه هنر، نوآوری و تاریخ اظهار کرد: ریشه بنیادین خلاقیت و هنر در خاک پرگهر اصفهان تنیده شده است و شناسایی و احیای پهنه‌های ارزشمندی چون بافت تاریخی دردشت نشان می‌دهد که چقدر ناگفته‌ها و سرمایه‌های تاریخی گسترده‌ای در دل این شهر نهفته است که باید آن‌ها را بازیابی کرد و به دانش و ادراک عمومی افزود.

از تصدی‌گری دولتی تا رهایی نبوغ انسانی؛ اقتصاد خلاق پشت در خانه‌ها

وی با تشریح ابعاد و تعاریف نوین اقتصاد خلاق افزود: صنایع خلاق در ادبیات اقتصادی جهان، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فردمحور اطلاق می‌شود که خاستگاه و منشأ تولید آن خلاقیت، اندیشه، هنر و در نهایت مالکیت فکری است. در این فرآیند، انسان با نبوغ خود به ماده اولیه ارزشی افزون می‌بخشد؛ همان‌گونه که تبدیل یک قطعه چوب به اثر هنری بی‌بدیل، ارزش افزوده‌ای خیره‌کننده تولید می‌کند که سرچشمه تولید ثروت، بازتولید میراث و گسترش فرهنگ است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به مأموریت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری در تقویت بسترها و رونق‌بخشی به صنایع خلاق کشور تصریح کرد: این الگو فرصتی استثنایی را مهیا می‌سازد تا حتی در کانون خانواده‌ها و منازل، اشتغال و تولید مولد شکل بگیرد؛ مشروط بر آنکه استعدادیابی دقیق رخ دهد و به نبوغ انسان‌ها اصالت داده شود. وظیفه دولت‌ها تصدی‌گری یا تعیین چارچوب‌های دستوری برای نگارش و تولید خلاقانه نیست، بلکه حاکمیت باید موانع را از پیش پای فعالان بردارد تا ذهن‌های خلاق و جوامع محلی برای به ثمر رساندن ظرفیت‌های خود آزاد شوند.

افشین با بازتعریف برند تمدنی اصفهان در امتداد تاریخ خاطرنشان کرد: همواره گفته‌اند «اصفهان نصف‌جهان است»؛ عبارتی که پیش از این صرفاً به بعد مکانی و جغرافیایی دلالت داشت، اما امروز باور دارم اصفهان در بعد زمان، “نصف‌آینده” هم هست و می‌تواند آینده‌ای تابناک و پیشرو در ساحت خلاقیت، فناوری و هویت ملی برای کل کشور و جهان ترسیم کند.

پایان نگاه صرفاً کالبدی؛ آیا گذرهای تاریخی می‌توانند سفره مردم را رنگین کنند؟

در ادامه این آیین، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به پیشینه تمدنی این منطقه اظهار کرد: افتتاح گذرهای تاریخی صرفاً پایان یک عملیات عمرانی نیست، بلکه سرآغاز جریان زندگی و بازگشت هویت، اصالت و شخصیت اصفهان به متن زیست روزمره مردم است و معیار اصلی موفقیت این پروژه‌ها نه فقط زیبایی کالبدی در روز افتتاح، بلکه ارتقای عینی کیفیت زندگی ساکنان در روزهای پیش‌رو خواهد بود.

استاندار اصفهان با تجلیل از دلسوزی و پیگیری‌های مؤثر معاون علمی رئیس‌جمهور در هیئت دولت نسبت به مسائل اصفهان افزود: اصفهان شهر قصه‌های ناگفته است و وجب به وجب آن روایتی از خلاقیت تاریخی را در دوره‌های آل‌بویه، سلجوقی و صفوی در دل دارد. تغییر نگاه مدیریت شهری از “صرف حفظ بنا” به “احیای جریان زندگی” اتفاقی ارزشمند است؛ چرا که میراث تاریخی تنها زمانی زنده و مانا می‌ماند که شهروندان در کنار آن زندگی کنند.

عبور از گردشگری تک‌مقصدی؛ ۲۲ هزار جاذبه ناشناخته در چنبره فراموشی

وی با تأکید بر لزوم عبور از گردشگری تک‌مقصدی به سوی «گردشگری شبکه‌ای» تصریح کرد: اصفهان با دارا بودن بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، هنوز بخش‌های ناشناخته فراوانی دارد. محورهای تاریخی باید به بستر پیوند میان میراث فرهنگی و معیشت مردم، رونق صنایع‌دستی، شکل‌گیری مشاغل خلاق، حضور راویان محلی و کسب‌وکارهای هویت‌محور تبدیل شوند تا گردشگری به معنای واقعی کلمه زمینه‌ساز تولید ثروت و رفاه برای اهالی محله گردد.

جمالی‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی برای نجات‌بخشی ابنیه تاریخی شاخص اصفهان نظیر مسجد سید و مسجد جامع خاطرنشان کرد: ما مالک اصفهان نیستیم، بلکه امانت‌دار گذشته‌ای پرفروغ برای سپردن آن به نسل‌های آینده‌ایم؛ بر همین اساس، احیای گذر تاریخی دردشت باید به عنوان یک الگوی راهبردی و قابل تعمیم در بازآفرینی سایر محلات کهن و فراموش‌شده اصفهان به کار گرفته شود تا این گذرگاه‌ها، پلی مستحکم از شکوه گذشته به سوی آینده‌ای پویا، خلاق و بالنده برای این جهان‌شهر تمدنی باشند.

اتصال دولتخانه‌های تاریخی؛ گامی نو برای پیوند میدان امام علی (ع) به نقش‌جهان

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان نیز در آئین بهره‌برداری از گذر تاریخی دردشت با اشاره به اهمیت احیای محورهای تاریخی شهر اظهار کرد: گذر هارونیه که از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است، در حال مرمت است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این گذر تاریخی، دولتخانه سلجوقی را به دولتخانه صفوی متصل می‌کند و با تکمیل آن، میدان امام علی (ع) به میدان نقش‌جهان پیوند خواهد خورد.

روایت تاریخ شفاهی با چاشنی پیاده‌راه‌سازی؛ زندگی به بافت کهن اصفهان بازمی‌گردد؟

شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای گذر تاریخی دردشت ادامه داد: در این پروژه، ۲۸۰۰ متر عملیات مرمت انجام شده است. مطالعات این طرح طی دو سال انجام شد و گروه‌های فنی با استقرار در محله، بررسی‌های لازم را انجام دادند و تاریخ شفاهی محله را از طریق گفت‌وگو با ساکنان گردآوری کردند.

قاسم‌زاده با اشاره به تجربه احیای محور تاریخی جلفا به‌عنوان نمونه‌ای از جریان داشتن زندگی در بافت تاریخی اصفهان تصریح کرد: در احیای بافت‌های تاریخی باید شرایطی فراهم شود که زندگی پویا در این محدوده‌ها جریان داشته باشد، کسب‌وکارها رونق بگیرد و مردم و گردشگران در این فضاها حضور مستمر داشته باشند.

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای ایمنی متناسب با ویژگی‌های بافت تاریخی خاطرنشان کرد: اصل موضوع در گذرهای تاریخی، پیاده‌راه بودن آن‌هاست تا گردشگران بتوانند در این محورها قدم بزنند، در نقاط مختلف توقف کنند و از فضا لذت ببرند یا در اقامتگاه‌های بوم‌گردی اقامت داشته باشند.

آیین بهره‌برداری از گذر تاریخی دردشت اصفهان شامگاه سه‌شنبه بیست‌ویکم مهر با حضور مدیران شهری و اصحاب رسانه، در محدوده خیابان ابن‌سینا، کوچه مسجد صفا و میدان شهشهان برگزار شد.

گذر تاریخی دردشت از محورهای ارزشمند بافت تاریخی اصفهان به شمار می‌رود که مجموعه‌ای از آثار فرهنگی و معماری شهر را در خود جای داده است. وجود ۹ مسجد و امامزاده، هفت سقاخانه تاریخی و دو بازارچه قدیمی، این محدوده را به یکی از کانون‌های مهم هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان تبدیل کرده است.

احیای این گذر با هدف صیانت از میراث تاریخی شهر، بازآفرینی بافت ارزشمند و تقویت پیوند میان پیشینه فرهنگی اصفهان و زندگی امروز شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

مدیریت شهری اصفهان در ششمین دوره فعالیت خود، با اجرای طرح مرمت و احیای گذر تاریخی دردشت، تلاش کرده است ضمن حفاظت از بناها و عناصر ارزشمند این محدوده، زمینه بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن را فراهم کند.

برگزاری آیین بهره‌برداری از این گذر در قالب ویژه‌برنامه «به احترام مردم اصفهان»، بخشی از اقدامات مدیریت شهری برای احیا و معرفی ظرفیت‌های بافت تاریخی و پاسداشت میراث معماری و فرهنگی اصفهان به شمار می‌رود.