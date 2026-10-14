آغاز کشت نشاء گوجه‌ فرنگی خارج از فصل در کهورستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شهابی اظهار کرد: عملیات کشت گوجه‌ فرنگی خارج از فصل در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در منطقه کهورستان آغاز شده است و این محصول از مهم ‌ترین محصولات کشاورزی منطقه به شمار می‌ رود.

وی افزود: براساس الگوی کشت ابلاغی، سطح زیرکشت گوجه ‌فرنگی در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار تعیین شده و ارقام برنتا، برویو و ۸۳۲۰ در مزارع منطقه کشت می‌شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی کهورستان با اشاره به عملکرد مناسب این محصول عنوان کرد: متوسط عملکرد گوجه‌ فرنگی در مزارع منطقه حدود ۶۵ تن در هکتار پیش‌ بینی می‌ شود که بر این اساس، میزان تولید این محصول در سال زراعی جاری به حدود ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تن خواهد رسید.

شهابی با بیان اینکه گوجه ‌فرنگی کهورستان از کیفیت مطلوبی برخوردار است، گفت: کیفیت بالا، رنگ مناسب و قالب بازارپسند از مهم‌ ترین ویژگی‌ های گوجه ‌فرنگی تولیدی این منطقه است که موجب استقبال بازار از محصول کهورستان شده است.

وی ادامه داد: گوجه‌ فرنگی تولیدی کهورستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشورهای عراق، روسیه، ارمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان نیز صادر می‌ شود.

رئیس جهاد کشاورزی کهورستان تصریح کرد: برخورداری از ظرفیت تولید خارج از فصل و کیفیت مناسب محصول، فرصت ارزشمندی برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش درآمد بهره‌ برداران منطقه فراهم کرده است.