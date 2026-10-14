روایت ۱۲۰۰ سال نذر در آستان قدس رضوی در «تاریخ نذر رضوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تاریخ نذر رضوی» نوشته سیدمصطفی بهشتی، با تمرکز بر تاریخ نذورات در آستان قدس رضوی، سیر تاریخی این سنت را از گذشته تا امروز بررسی می‌کند و تصویری از جایگاه نذر در ساختار و تاریخ آستان قدس رضوی ارائه می‌دهد.

این اثر که به تازگی توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده، حاصل ۹ ماه پژوهش و بررسی منابع مختلف است. نویسنده به همراه زهرا زنگنه و حمیدرضا عطاریانی برای تدوین آن بیش از دو هزار سند موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی را بررسی و ۸۰۰ صفحه سندخوانی کرده‌اند. همچنین حدود ۷۰ ساعت با مدیران و خادمان قدیمی آستان قدس رضوی درباره نذورات گفت‌وگو کرده و بیش از ۳۰ جلد کتاب تاریخی درباره مشهد و آستان قدس رضوی را مطالعه کرده‌اند. ۲۲۰ ساعت پژوهش و بازخوانی روزنامه‌های مختلف نیز بخش دیگری از فرایند گردآوری اطلاعات این اثر بوده است.

«تاریخ نذر رضوی» صرفاً به روایت گذشته نذورات محدود نشده و در کنار بررسی سیر تاریخی رویه نذورات آستان قدس رضوی، شرحی از وضعیت امروز اداره‌کل نذورات آستان قدس رضوی ارائه می‌کند. به گفته گردآورندگان، این بخش می‌تواند تصویری از تاریخ امروز نذورات برای نسل‌های آینده باشد.

در بخشی دیگری از کتاب نیز، نذر از منظر روایی ، فقهی و جایگاه آن در ساختار و تاریخ آستان قدس رضوی مورد توجه قرار گرفته و اسناد و گزارش‌های مستند مربوط به نذورات، تصویری از روند این سنت در طول تاریخ حرم مطهر رضوی ارائه می‌کند.

نویسندگان در پیش‌گفتار تأکید کرده‌اند که این کتاب مدعی ارائه تمام محتوای مربوط به تاریخچه نذورات آستان قدس رضوی نیست، بلکه تلاشی برای گشودن مسیر پژوهش در این حوزه و فراهم‌کردن زمینه تولید آثار مشابه است. از این منظر، بخش قابل توجهی از اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در کتاب می‌تواند مبنایی برای پژوهش‌ها و آثار آینده قرار گیرد.

سعی و اهتمام نویسندگان این کتاب در قالب یک پژوهش جامع، به معرفی نذرو جایگاه ویژه آن در ساختار و سازمان و تاریخ آستان قدس رضوی متمرکز شده است. این نوشتار قابل اعتنا، نه فقط خواننده را با زوایای روایی و فقهی نذر آشنا و امکان حصول آن را روشن می‌سازد، بلکه با ارائه اسناد و گزارش‌های مستند مربوط به نذورات، بلوغ فکری ناذران را طی تاریخ ۱۲۰۰ ساله حرم مطهر رضوی پیش روی مخاطب قرار می‌دهد و امکان افزایش ابتکار و خلاقیت را در حوزه نذر فراهم می‌کند.

«تاریخ نذر رضوی» از سوی انتشارات آستان قدس رضوی، به‌نشر، در شش فصل و در قطع وزیری با طراحی جلد حامد امامی منتشر شده است و در فروشگاه انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور و سایت behnashr.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.