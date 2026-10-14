به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که آشنایی عمیق با مفاهیم قرآن کریم، زمینه‌ساز رشد معرفت دینی و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی است، ارتقای معرفت دینی خادمیاران، یاوران و خانواده‌های آن‌ها، مانند دیگر گروه‌های مردم، ضرورتی اساسی برای خدمت مؤثر، آگاهانه و مبتنی بر فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به شمار می‌رود.

بر این اساس و با توجه به توافق انجام‌شده با سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی، مشارکت خادمیاران کانون‌های خدمت رضوی در طرح «زندگی با آیه‌ها» در بازه زمانی ۱۵ مهرماه تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

در این راستا، خادمیاران، یاوران رضوی و خانواده‌های آن‌ها باید در سامانه طرح «زندگی با آیه‌ها» ثبت‌نام کرده و در پویش‌های ۱۱۰ آیه آشنا، آیات خیلی ساده، آیات جهان‌بینی، آیات سبک زندگی و پویش آیات نصر شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان در این پویش‌ها پس از حضور در هر یک از پویش‌های مذکور، گواهینامه مربوطه را دریافت کرده و باید آن را در بخش «پویش زندگی با آیه‌ها» سامانه خادمیاری بارگذاری کنند تا پس از بررسی، به ازای هر گواهینامه، از امتیاز یک کشیک خدمتی حرم مطهر بهره‌مند شوند.

هیچ‌یک از پویش‌ها، پیش‌نیاز شرکت در پویش‌های دیگر نیست و هر پویش به‌صورت مستقل قابل انجام است.

در راستای انجام این پویش‌ها، باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، زمینه مشارکت حداکثری خادمیاران، یاوران رضوی و خانواده‌های آن‌ها در این طرح فراهم شود.