کرایه اتوبوس در کمالشهر رایگان‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گلایه شهروندان کمالشهری از رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در کرج و تداوم دریافت کرایه در کمالشهر، با پیگیری خبرگزاری مهر از مدیران شهری دو شهر و طرح موضوع در سطح مدیریت شهری شهرستان کرج، استفاده از اتوبوس‌های این شهر نیز رایگان شد.

شهروندان کمالشهر با اشاره به رایگان شدن خدمات اتوبوس‌رانی در کرج، خواستار برخورداری از خدمات مشابه در شهر خود شده بودند. این مطالبه در هفته گذشته از سوی خبرگزاری مهر پیگیری شد و در نهایت به اجرای این طرح انجامید.

حذف کرایه اتوبوس‌ها با هدف کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و حمایت از اقتصاد خانوارها انجام شده است. این اقدام همچنین می‌تواند با تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی، به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند.

پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی، از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری به شمار می‌رود.