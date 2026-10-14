سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شیوه‌ها و ترفندهای نوین کلاهبرداران سایبری در پوشش خدمات حمایتی و معیشتی اظهار کرد: سودجویان فضای مجازی با هوشمندی تمام و با سوءاستفاده از نیازها و دغدغه‌های اقتصادی مردم در حوزه‌هایی نظیر کالابرگ، یارانه و طرح‌های حمایتی دولت، اقدام به ارسال انبوه پیامک‌هایی با عناوین وسوسه‌برانگیزی همچون «ثبت‌نام کالابرگ الکترونیکی»، «دریافت یارانه معیشتی جدید» و «تکمیل فوری اطلاعات خانوار» می‌کنند تا با هدایت مخاطبان به درگاه‌ها و لینک‌های جعلی، نقشه شوم خود برای سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب طعمه‌ها را عملیاتی کنند.

وی با تفکیک پیامک‌های اصیل از اقدامات مجرمانه افزود: اطلاع‌رسانی‌های رسمی و پیامکی مربوط به خوداظهاری یا پیگیری امور کالابرگ، مطابق اعلام‌های قبلی، صرفاً و منحصراً از طریق سرشماره معتبر و رسمی YARANEH-IRI انجام می‌شود؛ بنابراین، دریافت هرگونه پیامک با عناوین مشابه اما از سرشماره‌های شخصی، متفرقه یا ناشناس که با وعده‌های دروغین ثبت‌نام، دریافت اعتبار یا افزایش مبلغ یارانه، کاربر را به کلیک روی لینک ترغیب می‌کند، زنگ خطری جدی است و باید با بالاترین سطح هوشیاری رصد شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مضاعف در برابر ترفندهای روانشناختی کلاهبرداران تصریح کرد: مشاهده کلماتی آشنا و فریبنده‌ای چون «کالابرگ» یا «یارانه» در ابتدای متن پیامک، به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده اصالت آن نیست؛ چرا که طراحان این جرایم با مهندسی اجتماعی و استفاده از واژگان کلیدی پرمخاطب، تلاش می‌کنند با ایجاد هیجان و وادار کردن شهروندان به اقدامات عجولانه و بدون فکر، دفاع ذهنی مخاطب را خنثی کرده و او را به دام بیاندازند.

سرهنگ طاهرپور در ادامه توصیه‌های پیشگیرانه پلیس فتا یادآور شد: شهروندان باید پیش از هرگونه واکنشی، حتماً سرشماره فرستنده پیامک را به دقت بررسی کرده و از باز کردن هرگونه لینک درج‌شده در متن پیامک‌های ناشناس خودداری کنند. ضمناً تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات محرمانه بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم پویا، CVV2، تاریخ انقضا، کدهای تأیید پیامکی و مشخصات هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار داده و یا در صفحات اینترنتی فاقد اعتبار و نامطمئن وارد کنند.

این مقام انتظامی همچنین با هشدار نسبت به خطرات نصب فایل‌ها و برنامه‌های ناشناس از بستر لینک‌های پیامکی افزود: بارگذاری و نصب اپلیکیشن‌های متفرقه از این طریق، بستر مناسب را برای دسترسی غیرمجاز مجرمان به حافظه تلفن همراه، مخاطبان و اطلاعات شخصی فراهم کرده و زمینه سوءاستفاده‌های مالی کلان را ایجاد می‌کند؛ لذا عموم مردم باید پیگیری وضعیت کالابرگ و سایر خدمات حمایتی را صرفاً از درگاه‌ها و مسیرهای رسمی دنبال کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: اگر فردی به هر دلیلی پس از ورود به لینک‌های جعلی متوجه کسر وجه، برداشت غیرمجاز از حساب یا به سرقت رفتن اطلاعات هویتی خود شد، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به بانک عامل اطلاع داده و مراتب را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کند. یک لحظه مکث و تفکر پیش از کلیک، سد محکمی در برابر خسارت‌های جبران‌ناپذیر سایبری است و شهروندان عزیز می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا نیاز به دریافت مشاوره‌های تخصصی، به‌صورت ۲۴ ساعته با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.