منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، عملیات فنی و تخصصی برای انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده، امروز در دستور کار تیم‌های تخصصی قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این عملیات از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت و به همین دلیل احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی اصفهان، به‌ویژه در نواحی پیرامونی سپاهان‌شهر و شهر جدید بهارستان وجود دارد.

شیشه‌فروش ابراز کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های استاندارد و ایمنی انجام می‌شود و از شهروندان ساکن در این مناطق درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به اخبار و اطلاعیه‌های رسمی توجه داشته باشند.