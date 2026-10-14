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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

 امروز صدای انفجار در جنوب اصفهان شنیده می‌شود

 امروز صدای انفجار در جنوب اصفهان شنیده می‌شود

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از اجرای عملیات فنی وتخصصی انهدام مهمات عمل‌نکرده توسط یگان‌های ارتش در مناطق جنوبی اصفهان خبر داد و گفت: احتمال شنیده شدن صدای انفجار وجود دارد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، عملیات فنی و تخصصی برای انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده، امروز در دستور کار تیم‌های تخصصی قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این عملیات از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت و به همین دلیل احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی اصفهان، به‌ویژه در نواحی پیرامونی سپاهان‌شهر و شهر جدید بهارستان وجود دارد.

شیشه‌فروش ابراز کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های استاندارد و ایمنی انجام می‌شود و از شهروندان ساکن در این مناطق درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به اخبار و اطلاعیه‌های رسمی توجه داشته باشند.

کد مطلب 6977475

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