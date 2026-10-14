مانور مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر با مشارکت ۵ کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی؛ نادر پسنده، مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از برگزاری مانور منطقه‌ای مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر با مشارکت پنج کشور ساحلی خبر داد و گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای و افزایش توان پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی آلودگی نفتی برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری مانور منطقه‌ای «Exercise Bravo – Caspian Sea ۲۰۲۶» اظهار کرد: این مانور از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ با مدیریت جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شد.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این رویداد در راستای ارتقای آمادگی کشورهای ساحلی دریای خزر برای مقابله با آلودگی‌های نفتی در شرایط اضطراری و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی اجرا شد.

پسنده با بیان اینکه برنامه‌ریزی این مانور بر اساس برنامه سالانه دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران مستقر در ژنو انجام شد، تصریح کرد: ارزیابی و تقویت پروتکل‌های منطقه‌ای آمادگی و مقابله با آلودگی نفتی از مهم‌ترین اهداف این مانور بود.

وی ادامه داد: در این مانور، سناریوی فرضی آلودگی نفتی در شرایط اضطراری اجرا شد و فرایندهای اعلام وضعیت اضطراری، تبادل اطلاعات و درخواست کمک میان مراجع دریایی کشورهای مشارکت‌کننده مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر یادآور شد: ایران به‌عنوان کشور میزبان و راهبر مانور، با تعیین زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی به کشورهای مشارکت‌کننده، از طریق مکاتبات الکترونیکی و فرم‌های استاندارد گزارش آلودگی نفتی (POLREP)، درخواست کمک فرضی ارسال کرد و روند دریافت پاسخ و اعلام آمادگی کشورهای منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

پسنده تصریح کرد: کشورهای مشارکت‌کننده نیز با تأیید دریافت پیام اضطراری، اطلاعات مربوط به سطح آمادگی، تجهیزات، امکانات و ظرفیت تیم‌های عملیاتی قابل اعزام خود را ارائه کردند.

تأکید بر همکاری‌های فرامرزی برای حفاظت از دریای خزر

وی با اشاره به برگزاری روز اجرایی مانور در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۶، اظهار کرد: این برنامه با مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر اجرا شد و کشورهای شرکت‌کننده آمادگی خود را برای همکاری در عملیات فرضی مقابله با آلودگی نفتی و پشتیبانی از اقدامات مشترک منطقه‌ای اعلام کردند.

پسنده گفت: توسعه همکاری‌های فرامرزی، ارتقای هماهنگی عملیاتی میان کشورهای ساحلی و تقویت توان پاسخ‌گویی به حوادث دریایی، از الزامات حفاظت مؤثر از محیط زیست دریای خزر است.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مانورهایی می‌تواند با افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت سازوکارهای همکاری مشترک، نقش مؤثری در مدیریت حوادث احتمالی آلودگی نفتی و صیانت از محیط زیست دریای خزر ایفا کند.