۵ میلیون تن فرآورده‌ نفتی از بندر شهید رجایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از صادرات پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری، با وجود جنگ ظالمانه، تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، روند صادرات فرآورده‌های نفتی کشور بدون توقف کامل ادامه داشته است.

وی افزود: در این مدت، عملیات مربوط به ۳۲۵ فروند کشتی با مجموع پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی به ثبت رسیده است.

محمدحسینی تختی با اشاره به روند فعالیت‌های صادراتی بندر شهید رجایی بیان کرد: با وجود چالش‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، جریان صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان برقرار بوده و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه استمرار داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این روند بیانگر حفظ ظرفیت‌های صادراتی و استمرار فعالیت در بازارهای هدف، علی‌رغم شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی موجود است