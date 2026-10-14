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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

اصابت پهپاد به یک فروند لنج در محدوده شهرستان سیریک؛ ۳ نفر زخمی شدند

اصابت پهپاد به یک فروند لنج در محدوده شهرستان سیریک؛ ۳ نفر زخمی شدند

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از اصابت یک فروند پهپاد ناشناس به یک فروند لنج متعلق به کرگان و کلاهی در محدوده شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد و بر اساس اطلاعات اولیه و ارتباط رادیویی برقرارشده، در پی این حادثه سه نفر از سرنشینان لنج مجروح شده‌اند.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون موردی از فوت سرنشینان گزارش نشده است.

نفیسی بیان کرد: در پی این حادثه، با هماهنگی انجام‌شده، بیمارستان شهرستان سیریک برای پذیرش و ارائه خدمات درمانی به مصدومان در آماده‌باش قرار گرفته و یک دستگاه آمبولانس نیز به اسکله اعزام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تأکید کرد، موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق و دریافت گزارش‌های رسمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6977529

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