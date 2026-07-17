حملات دشمن به هرمزگان تاکنون ۳ شهید و ۸ مجروح بر جای گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمد نفیسی با اشاره به آخرین وضعیت حملات دشمن به برخی نقاط هرمزگان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تاکنون سه شهید و هشت مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، درمانی، خدماتی و امنیتی از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافته‌اند و روند امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و مدیریت شرایط با سرعت در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند و از تردد غیرضروری در محورهای آسیب دیده جدا پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل راهداری در تلاش هستند تا راه‌های مسدود شده را بازگشایی کنند.

نفیسی تصریح کرد: آمار و اطلاعات تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های میدانی و جمع‌بندی نهایی، از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.