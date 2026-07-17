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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۷

حملات دشمن به هرمزگان تاکنون ۳ شهید و ۸ مجروح بر جای گذاشته است

حملات دشمن به هرمزگان تاکنون ۳ شهید و ۸ مجروح بر جای گذاشته است

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از شهادت سه نفر و مصدومیت هشت نفر در پی حملات دشمن به برخی نقاط استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمد نفیسی با اشاره به آخرین وضعیت حملات دشمن به برخی نقاط هرمزگان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تاکنون سه شهید و هشت مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، درمانی، خدماتی و امنیتی از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافته‌اند و روند امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و مدیریت شرایط با سرعت در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند و از تردد غیرضروری در محورهای آسیب دیده جدا پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل راهداری در تلاش هستند تا راه‌های مسدود شده را بازگشایی کنند.

نفیسی تصریح کرد: آمار و اطلاعات تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های میدانی و جمع‌بندی نهایی، از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6890908

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