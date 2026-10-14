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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

درخشش دانش آموزان گناوه ای در کنکور، کسب ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰۰

درخشش دانش آموزان گناوه ای در کنکور، کسب ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰۰

گناوه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه از درخشش دانش آموزان شهرستان در آزمون سراسری ۱۴۰۵ و کسب ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰۰ خبر داد.

عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش‌آموزان مستعد و پرتلاش این شهرستان با کسب رتبه‌های زیر هزار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، بار دیگر توانمندی‌های علمی و آموزشی منطقه به نمایش گذاشتند و برگ زرینی بر افتخارات آن افزودند.

وی افزود: تعداد دانش‌آموزان گناوه‌ای که امسال موفق به کسب رتبه زیر هزار در کنکور سراسری شده‌اند، از ۱۱ نفر در سال گذشته به ۱۳ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۸.۲ درصدی در این شاخص است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بیان کرد: این دستاورد حاصل تلاش مستمر دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها، تعهد و دلسوزی معلمان و زحمات مجموعه‌های آموزشی شهرستان است.

درخشش دانش آموزان گناوه ای در کنکور، کسب ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰۰

وی با اشاره به نقش مدارس در پرورش استعدادهای علمی دانش‌آموزان گفت: دبیرستان نمونه دولتی کوثر، دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی و دبیرستان فرزانگان دوره دوم از جمله مدارسی هستند که تلاش‌های مجموعه آموزشی آن‌ها در مسیر کسب این موفقیت ارزشمند قابل تقدیر است.

وی ضمن قدردانی از مدیران، دبیران و عوامل آموزشی شهرستان خاطرنشان کرد: موفقیت دانش‌آموزان در رقابت‌های علمی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند آموزشی گناوه و ضرورت تداوم حمایت از استعدادهای برتر است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه ابراز امیدواری کرد با تقویت برنامه‌های آموزشی، حمایت خانواده‌ها و تلاش معلمان، زمینه برای موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان شهرستان در آزمون‌های علمی و ورود به دانشگاه‌های برتر کشور فراهم شود.

کد مطلب 6977581

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