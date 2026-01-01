دانش آموزان گناوه ای در جشنواره علمی -پژوهشی درخشیدند

عبداله باور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موفقیت افتخارآفرین نتیجه تلاش‌ها و پشتکار دانش‌آموزان و همراهی دلسوزانه خانواده‌ها و معلمان است.

مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: دانش‌آموزان پژوهش‌گر گناوه‌ای با تکیه بر هدایت صحیح آموزشی و روحیه جست‌وجوگر و همراهی دلسوزانه خانواده‌ها و زحمات ارزنده مربیان و معلمان فرهیخته که همواره با عشق و تعهد در مسیر رشد علمی و فرهنگی نسل آینده گام برمی‌دارند، توانستند بار دیگر توانمندی‌های علمی شهرستان را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به نتایج جشنواره بیان کرد: بر اساس نتایج اعلام‌شده این جشنواره، «فاطمه رجبی» و «سارا عربزاده» در گرایش آزمایشگاه علوم تجربی موفق به کسب رتبه دوم استانی شدند، همچنین «علی امیری» در گرایش رباتیک رتبه دوم و در رصد آسمان شب و مدل‌سازی گرایش نجوم رتبه اول استانی شد، در گرایش سلول‌های بنیادی نیز «زهرا قربانی» رتبه سوم استانی را کسب کرد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس گفت: پژوهش و تفکر علمی، بنیان پیشرفت و توسعه هر جامعه است و خوشبختانه این دستاوردها نشان می‌دهد که آینده علمی و پژوهشی شهرستان گناوه روشن و امیدبخش خواهد بود.

باور با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره ادامه داد: کسب این رتبه‌های برتر بیانگر شکوفایی استعدادهای درخشان دانش‌آموزی و اهتمام مدارس و معلمان به پرورش نسل خلاق، متعهد و آینده‌ساز است که با علم و ایمان مسیر توسعه و تعالی کشور را دنبال خواهند کرد.

وی در پایان ضمن تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان منتخب و خانواده‌های آنان، دبیران پژوهش‌گر و مدیران مدارس ابراز امیدواری کرد روند رشد علمی دانش‌آموزان با انگیزه‌ای مضاعف و موفقیت‌های بیشتر ادامه یابد.