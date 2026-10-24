اصغر حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش‌آموزان شهرستان جم با کسب ۵۰ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری ۱۴۰۵ افتخارآفرینی کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم با اشاره به رشد ۲۵ درصدی تعداد رتبه‌های برتر نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۰ رتبه زیر هزار توسط دانش‌آموزان شهرستان جم کسب شد که این تعداد در سال ۱۴۰۵ به ۵۰ رتبه افزایش یافته است.

حاجی‌ زاده با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مدارس شهرستان افزود: در دبیرستان ریحانه‌النبی(س) ۱۶ رتبه و در دبیرستان باقرالعلوم(ع) ۱۱ رتبه برتر زیر هزار کسب شده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دبیرستان غیر دولتی افتخار موفق به کسب ۸ رتبه برتر شدند و مدارس غیردولتی پیشگام و هاجر نیز هر کدام ۳ رتبه زیر هزار را به خود اختصاص دادند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم اضافه کرد: در مدرسه غیردولتی امام خمینی(ره) و هنرستان دولتی فاطمیه نیز ۲ رتبه و در مدارس دولتی مریم، پروین، طوبی و نوآوران نیز هر کدام یک رتبه زیر هزار کسب شده است.

حاجی‌زاده با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان شهرستان گفت: دانش‌آموزان جمی بار دیگر ثابت کردند که با برنامه‌ریزی و حمایت مجموعه آموزش و پرورش می‌توانند در عرصه‌های علمی و آموزشی افتخارآفرین باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های دبیران و عوامل آموزشی شهرستان جم خاطر نشان کرد: موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای از عوامل به‌ویژه دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مدیران، مشاوران و دبیران مدارس است که نقش مهمی در این دستاورد ارزشمند داشتند.