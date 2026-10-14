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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

ایرلند با اعمال محدودیت روی روادید شهروندان روس مخالفت کرد

ایرلند با اعمال محدودیت روی روادید شهروندان روس مخالفت کرد

ایرلند با پیشنهاد آلمان برای اعمال محدودیت روی روادید گردشگری شهروندان روسیه مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «رَپورتور» به نقل از یک سند مطرح شده در شورای اتحادیه اروپا گزارش داد که ایرلند با پیشنهاد آلمان برای محدود کردن اعتبار سرزمینی روادیدهای گردشگری صادرشده برای شهروندان روسیه مخالفت کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، روادید گردشگری شهروندان روسیه می‌تواند تنها در قلمرو کشوری معتبر باشد که آن را صادر کرده است؛ محدودیتی که در صورت اجرا، امکان سفر دارندگان این روادید به دیگر کشورهای حوزه شنگن را محدود می‌کند.

این موضوع در دستور کار گروه کاری روادید اتحادیه اروپا قرار گرفته است. طبق اسناد منتشرشده شورای اتحادیه اروپا، پیشنهاد مورد بحث به صدور روادید با اعتبار سرزمینی محدود برای شهروندان روسیه در سفرهای غیرضروری، از جمله گردشگری مربوط می‌شود.

کد مطلب 6977602

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