نخستین همایش علمی ورزش و آمادگی جسمانی در مازندران برگزار شد

سیروس رضایی، جانشین تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه نخستین همایش علمی ورزش و آمادگی جسمانی در راستای توان رزم در استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش برای نخستین بار در استان و به میزبانی تربیت بدنی سپاه کربلا و با برنامه‌ریزی سرهنگ کردان برگزار شد و فرصتی برای طرح مباحث علمی در حوزه ورزش، آمادگی جسمانی و توان رزم فراهم کرد.

وی با اشاره به مأموریت تربیت بدنی در نیروهای مسلح افزود: رسالت اصلی این حوزه، ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان و کمک به افزایش توان رزم است؛ موضوعی که با برنامه‌ریزی هدفمند، اجرای فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی قابل تحقق خواهد بود.

جانشین تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در همین راستا، ساختارهای ورزشی و هیئت‌های تخصصی در مجموعه نیروهای مسلح شکل گرفته‌اند تا زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سطح آمادگی جسمانی کارکنان فراهم شود.

رضایی همچنین از تشکیل فدراسیون ورزش‌های نیروهای مسلح به‌عنوان اقدامی برای گسترش همکاری با مجموعه ورزش کشور یاد کرد و گفت: هدف از ایجاد این فدراسیون، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های ورزش کشور برای پیشبرد اهداف تربیت بدنی نیروهای مسلح و توسعه تعامل با بخش‌های مختلف ورزش است.

وی تصریح کرد: همکاری میان ورزش نیروهای مسلح و ساختار ورزش کشور پیش از این نیز وجود داشته است، اما تشکیل این فدراسیون می‌تواند زمینه تقویت بیشتر این ارتباط و بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

آمادگی جسمانی؛ عاملی مؤثر در تاب‌آوری نیروهای مسلح

جانشین تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ضرورت آمادگی مستمر کارکنان در شرایط دشوار گفت: در شرایط بحرانی و هنگام افزایش سطح آماده‌باش، کارکنان نیروهای مسلح باید از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند مأموریت‌های محوله را با کیفیت مطلوب انجام دهند.

رضایی خاطرنشان کرد: آمادگی جسمانی مناسب علاوه بر افزایش توان فعالیت در شرایط سخت، به ارتقای تاب‌آوری و حفظ توان عملیاتی کارکنان کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری صحیح‌تر در موقعیت‌های بحرانی را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرایط پرتنش اخیر افزود: ضرورت آمادگی مستمر نیروهای مسلح، توجه بیشتر به ورزش و تربیت بدنی را دوچندان کرده است؛ چراکه برخورداری از توان جسمانی مناسب، یکی از عوامل مؤثر در حفظ آمادگی برای انجام مأموریت‌هاست.

رضایی در پایان بر لزوم حمایت فرماندهان و مسئولان از برنامه‌های تربیت بدنی تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های ورزشی و تقویت آمادگی جسمانی باید به‌عنوان بخشی از فرایند ارتقای توان رزم مورد توجه قرار گیرد تا کارکنان نیروهای مسلح بتوانند در شرایط دشوار، با آمادگی و تاب‌آوری بیشتری به انجام وظایف خود بپردازند.