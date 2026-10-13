حجت الاسلام جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایران اسلامی به‌عنوان کشور پیشرو در علم و صنعت، همواره مورد طمع دشمنان، برای پروژه‌های شوم آنان قرار داشته است و همواره توطئه های و یاوه گویی آنان با درایت و آگاهی مردم خنثی شده است.

وی افزود: پویش «جان‌فدای ایران» در مدت کوتاهی به یک پدیده ملی تبدیل شده و به عنوان یکی از رویش‌های امید، حضور مردم در پویش «جان‌فدا» هویت ملی ایرانی را به جهانیان ثابت کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: پدیده جان‌فدا در یک ساختار یا سازمان نمی‌گنجد و یک نشان و افتخار ملی ایرانی است؛ همچنین دشمن می‌داند ملتی که جان‌فدای وطن و کشور و ناموس خودش است، شکست‌ناپذیر است.

حجت الاسلام جعفرزاده اظهار کرد: این استقبال بی‌سابقه نشان می‌دهد که مردم ایران، به‌ویژه در مناطق مرزی، به‌خوبی درک کرده‌اند که دشمن با ابزارهای مختلف به دنبال تضعیف و تجزیه کشور است؛ لذا در صدد شکست توطئه دشمن برآمده‌اند.

وی افزود: جان‌فدایان تنها یک نیروی نمادین نیستند؛ بلکه از آموزش‌های نظامی تخصصی برخوردار می‌شوند. آموزش و بازآموزی سلاح، تجهیزات و تکنیک‌های مورد نیاز در حال انجام است و در آینده تجمع سازمان‌یافته و نمایش اقتدار رزمی بسیج با حضور یگان‌ها و گردان‌های موجود و جدید برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خبر داد: نمایش اقتدار جان‌فدایان با حضور گسترده مردم شریف، بصیر و غیرتمند این استان اردبیل روز چهارشنبه 22 مهر ماه ساعت 9 صبح در میدان ارتش اردبیل برگزار خواهد که این رزمایش جلوه‌ای ماندگار از وحدت، همبستگی و دلدادگی مردم این دیار به ایران اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

حجت الاسلام جعفرزاده از عموم مردم حسینی و دارالارشاد اردبیل و شهرستان های تابعه دعوت کرد با حضور گسترده در رزمایش جانفدایان مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان نظام اسلامی بزنند.