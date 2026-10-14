به گزارش خبرنگار مهر، محمد خامه‌یار صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی، پژوهشی و فرهنگی قم در حوزه معارف اسلامی اظهار کرد: این استان آمادگی خود را برای انتخاب به‌عنوان پایتخت قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه اعلام کرده و مستندات مربوط به توانمندی‌های خود را نیز ارائه داده است.



وی افزود: قم به واسطه برخورداری از مراکز تخصصی علوم قرآنی، حضور استادان و مفسران برجسته، فعالیت مؤسسات پژوهشی و انتشار آثار ارزشمند دینی، از ظرفیت‌های ممتازی برای میزبانی این رویداد برخوردار است و تلاش می‌کنیم این اتفاق مهم فرهنگی و مذهبی به نام این شهر رقم بخورد.



مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تأکید بر جایگاه تاریخی و علمی این شهر در گسترش معارف اهل‌بیت(ع) بیان کرد: انتخاب قم به‌عنوان پایتخت این سه حوزه می‌تواند فرصتی برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های علمی و قرآنی استان و پاسداشت تلاش‌های چندین نسل از عالمان، محققان و پژوهشگران باشد.



خامه‌یار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بررسی این موضوع گفت: نمایندگان معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان بازدید از مراکز قرآنی و دو بنیاد صحیفه سجادیه در قم، از نزدیک با بخشی از توانمندی‌های این شهر آشنا شدند و در نشست‌های برگزارشده با فرهیختگان حوزه‌های قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و شماری از مسئولان استانی، ابعاد مختلف این پیشنهاد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



قم آماده معرفی ظرفیت‌های قرآنی خود است



وی با اشاره به ضرورت مستندسازی و معرفی منسجم توانمندی‌های استان در حوزه معارف اسلامی تصریح کرد: آمادگی خود را برای تدوین اطلس جامع قرآن در قم به مسئولان مربوط اعلام کرده‌ایم تا ظرفیت‌های این استان در بخش‌های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به شکلی جامع معرفی شود.



خامه‌یار ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، ظرفیت‌هایی همچون مفسران شیعه، آثار و ترجمه‌های قرآنی، مراکز و مؤسسات تخصصی، پایگاه‌های اینترنتی، کتابخانه‌های قرآنی، حافظان قرآن و دیگر زمینه‌های مرتبط می‌تواند در این اطلس گردآوری و در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.



مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با برخی بزرگان حوزه علمیه قم اظهار کرد: موضوع آمادگی استان برای پذیرش این مسئولیت فرهنگی و معارفی در این دیدارها مطرح شد و مورد تحسین قرار گرفت.



وی همچنین برخورداری قم از صدها استاد علوم قرآنی و مفسر، ده‌ها مؤسسه تخصصی در زمینه قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، مراکز تفسیری، حافظان قرآن، چهره‌های برجسته قرآنی، دو چاپخانه بزرگ قرآن و مراکز ترجمه را از جمله ظرفیت‌های شاخص این استان برشمرد.



جایگاه علمی قم در نشر معارف ممتاز است



خامه‌یار با بیان اینکه قم در عرصه نشر و ترویج معارف دینی و قرآنی جایگاهی برجسته دارد، گفت: قم به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی گسترش معارف اسلامی شناخته می‌شود و انتخاب رسمی این شهر به‌عنوان پایتخت قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه می‌تواند ادای احترام به تلاش‌های علمی و پژوهشی محققان و فرهیختگانی باشد که در طول تاریخ در این حوزه‌ها فعالیت کرده‌اند.



وی حضور طلابی از کشورهای مختلف در حوزه علمیه قم را از نشانه‌های ظرفیت علمی و بین‌المللی این شهر دانست و افزود: وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س)، حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید، سرمایه‌ای ارزشمند برای قم فراهم کرده است که زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های علمی، دینی و معارفی در این شهر بوده است.



مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در پایان از مسئولان اجرایی و فعالان فرهنگی خواست با تلاش بیشتر در مسیر توسعه نمادهای قرآنی و معارفی حرکت کنند و زمینه معرفی شایسته‌تر ظرفیت‌های دینی و فرهنگی استان را فراهم آورند.