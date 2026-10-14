خط قرمز سازمان غذا و دارو در حوزه آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران کازمتیکا، اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط خاص سیاسی کشور، نمایشگاه‌های ایران فارمکس، ایران فارما، ایران‌مد و ایران کازمتیکا در این ماه برگزار شدند که نشان‌دهنده پویایی ظرفیت‌های صنعتی و تخصصی کشور و تلاش فعالان این حوزه برای تداوم تولید، توسعه و نوآوری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت‌های صنعت آرایشی و بهداشتی افزود: در راستای کاهش بروکراسی و جلوگیری از انجام آزمایش‌های تکراری، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد منعقد شده است تا آزمایش‌ها یک‌بار انجام شوند و شرکت‌ها برای دریافت مجوزهای مشابه، ناچار به تکرار فرایندهای آزمایشگاهی و اداری نباشند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت مقابله با ادعاهای غیرعلمی درباره محصولات آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: برخورد با این ادعاها علاوه بر صیانت از سلامت مردم، اقدامی در حمایت از صنعت است؛ زیرا شرکت‌هایی که مطابق ضوابط فعالیت می‌کنند و اطلاعات محصولات خود را بر اساس الزامات قانونی درج می‌کنند، نباید در رقابت با ادعاهای اثبات‌نشده متضرر شوند.

پیرصالحی ادامه داد: برخی ادعاهای غیرعلمی با هدف افزایش فروش یا تخریب رقبا در فضای مجازی و سایر بسترها منتشر می‌شوند، در حالی‌که قابلیت اثبات ندارند. سازمان غذا و دارو در برخورد با این موارد جدی است تا از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانون‌مدار صیانت کند.

وی با اعلام آمادگی سازمان غذا و دارو برای همکاری در اصلاح استانداردها و ضوابط موردنیاز صنعت گفت: در مسیر اصلاح مقرراتی که به بهبود فعالیت‌های تولیدی کمک می‌کنند، در کنار فعالان صنعت هستیم و در شرایط دشوار اقتصادی نیز برای ارتقای تولید و فراهم شدن دسترسی مردم به محصولات باکیفیت تلاش می‌کنیم.

پیرصالحی با اشاره به برخی مداخلات نهادهای غیرمرتبط در حوزه محصولات سلامت‌محور اظهار کرد: گاهی درباره موضوعاتی که در حیطه مسئولیت تخصصی برخی نهادها نیست، اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد؛ از جمله اینکه انتظار می‌رود محصولات سلامت‌محور بدون نظارت کافی، صدور کد IRC و ثبت منبع وارد کشور شوند.

وی تأکید کرد: محصولات سلامت‌محور با سایر کالاهای وارداتی تفاوت دارند و نمی‌توان انتظار داشت بدون رعایت الزامات تخصصی و نظارتی وارد کشور شوند؛ چراکه سلامت این محصولات مستقیماً با سلامت مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.

پیرصالحی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین کالا خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که برای کنترل هزینه‌ها از روش‌هایی مانند واردات فله‌ای استفاده می‌شود، رعایت ضوابط لازم برای تضمین کیفیت و سلامت محصولات ضروری است. تسهیل فرایندهای تأمین و واردات به معنای کنار گذاشتن الزامات سلامت‌محور نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خط قرمز سازمان غذا و دارو، سلامت محصولات است؛ چه محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و چه محصولاتی که از خارج وارد کشور می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از صنعت و حفظ سلامت مردم گفت: صنعت کشور اهمیت زیادی دارد و باید برای ارتقای آن تلاش کنیم، اما حمایت از تولید باید همراه با ارتقای سلامت باشد. نمی‌توان بر یکی تأکید کرد و دیگری را نادیده گرفت؛ بلکه امنیت مصرف‌کننده و رشد صنعت باید به‌صورت هم‌زمان محقق شوند.

پیرصالحی در پایان با تأکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در حوزه نوآوری اظهار کرد: سازمان غذا و دارو از شرکت‌هایی که در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و محصولات نوآورانه به بازار عرضه می‌کنند، حمایت خواهد کرد و برای ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صنعت کشور در کنار آن‌ها خواهد بود.

وی گفت: رویکرد سازمان غذا و دارو در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، تسهیل فع الیت‌های قانونی صنعت، حمایت از نوآوری و تولید داخل و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان به‌صورت هم‌زمان است.