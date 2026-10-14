به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نوشت که شکایتی که «حسن عادل بزی»، وکیل دادگستری لبنانی، علیه «ندی حماده معوض»، سفیر لبنان در واشنگتن مطرح کرده، توسط دادستان کل لبنان، برای بررسی اقدامات حقوقی احتمالی به کمیسر دولت در دادگاه نظامی ارجاع شده است.

این روزنامه افزود که هنوز مشخص نیست که آیا این شکایت به پیگرد قضایی منجر خواهد شد یا پرونده بسته خواهد شد.

جروزالم پست خاطرنشان کرد که این پرونده نگرانی‌هایی را در تل آویو برانگیخته مبنی بر اینکه این شکایت تلاش برای ارعاب مسئولان مشارکت‌ کننده در مذاکرات عادی سازی بین لبنان و رژیم صهیونیستی است؛ امری که ممکن است تلاش‌های دیپلماتیک میان دو کشور را در سایه تنش‌های سیاسی و امنیتی در لبنان پیچیده‌تر کند.

از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» تأکید کرد که واشنگتن از شکایت ارائه شده توسط یک وکیل حامی «حزب‌الله» علیه ندی حماده معوض، سفیر لبنان در این کشور مطلع است.

وی با حمایت تمام قد از مزدور دولت لبنان در مذاکرات عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، رسیدگی دادگاه نظامی به شکایتی علیه سفیر لبنان در واشنگتن را شرم آور خواند و مدعی شد که دستگاه قضایی نظامی لبنان باید منابع محدود خود را به جای پیگرد کسانی که به نفع لبنان کار می‌کنند، صرف تعقیب عناصر «حزب‌الله» کند که علیه دولت و ملت لبنان توطئه می‌کنند!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با دخالت صریح در امور داخلی و قضایی لبنان تصریح کرد: باید قوانین و رویه‌هایی که اجازه چنین محاکمه‌های سیاسی‌ را می‌دهند، لغو شوند. واشنگتن دیگر هیچ صبری برای چنین کارشکنی‌هایی ندارد.

پیش از این شبکه صهیونیستی کان به نقل از منابع عربی اعلام کرد که ندی عبد حماده معوض سفیر لبنان در آمریکا در پی زخمی شدن فرزند «یحیئیل لیتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در یک عملیات زیرگیری در سرزمین های اشغالی با وی تماس گرفته و ضمن محکوم کردن عملیات مذکور، با سفیر رژیم صهیونیستی ابراز همدردی کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس قانون اساسی لبنان، رژیم صهیونیستی یک دولت متخاصم به شمار می‌رود و هرگونه تماس و ارتباط مستقیم با مسئولان این رژیم پیگرد قانونی دارد.