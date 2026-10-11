  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

حملات رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

حملات رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه جنوب لبنان مناطقی از این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای این رژیم به تخریب و منفجر کردن خانه های شهروندان لبنانی ادامه می دهند به طوری که طی ساعات گذشته یک انفجار در بیوت السیاد واقع در صور رخ داد.

همچنین جنگنده های اسرائیلی طی ساعات گذشته منطقه المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند.

این تجاوزات در چارچوب نقض مستمر «توافق آتش‌بس» توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان با نقض آتش بس، به عملیات تخریب و ویران‌سازی در داخل روستاهای جنوبی لبنان ادامه داده و همزمان روستاها را با آتش توپخانه، حملات هوایی و پهپادی هدف قرار می‌دهد.

این حملات در حالی ادامه دارد که مقامات لبنانی در ماه‌های گذشته مذاکرات مستقیمی را با رژیم صهیونیستی انجام داده و توافقی تحت عنوان «توافق چارچوب» حاصل شده بود.

کد مطلب 6974390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها