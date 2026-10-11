حملات رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای این رژیم به تخریب و منفجر کردن خانه های شهروندان لبنانی ادامه می دهند به طوری که طی ساعات گذشته یک انفجار در بیوت السیاد واقع در صور رخ داد.

همچنین جنگنده های اسرائیلی طی ساعات گذشته منطقه المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند.

این تجاوزات در چارچوب نقض مستمر «توافق آتش‌بس» توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان با نقض آتش بس، به عملیات تخریب و ویران‌سازی در داخل روستاهای جنوبی لبنان ادامه داده و همزمان روستاها را با آتش توپخانه، حملات هوایی و پهپادی هدف قرار می‌دهد.

این حملات در حالی ادامه دارد که مقامات لبنانی در ماه‌های گذشته مذاکرات مستقیمی را با رژیم صهیونیستی انجام داده و توافقی تحت عنوان «توافق چارچوب» حاصل شده بود.