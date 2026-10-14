به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌الله نصیریان از اجرای محدودیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر رشت خبر داد و اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۸ برگزار می‌شود و به‌منظور تأمین ایمنی، مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد شهروندان، محدودیت توقف از ساعت ۶ صبح و محدودیت تردد از ساعت ۱۰ صبح در معابر پیرامونی و منتهی به میدان بسیج (صیقلان)اعمال خواهد شد.

وی افزود: مسیرهای میدان شهید انصاری به سمت تقاطع تختی ـ شریعتی، تقاطع قدس به سمت میدان بسیج، میدان شهید مهدی فتحی (زرجوب)به سمت میدان بسیج، تقاطع معلم ـ سعدی به سمت میدان پدر و میدان دکتر حشمت به سمت پیاده‌راه شهدای ذهاب مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

رئیس پلیس راهور گیلان خیابان‌های احمدزاده، امین‌الضرب، سرچشمه، معلم، طالقانی، امام خمینی (ره)و بلوار شهید انصاری را به‌عنوان مسیرهای جایگزین معرفی کرد و از شهروندان خواست با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، پرهیز از سفرهای غیرضروری در محدوده مراسم و رعایت دستورات مأموران، در مدیریت ترافیک همکاری کنند.