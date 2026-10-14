خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها ـ فاطمه نخستین: پویش «جان‌فدا» با محوریت حضور و مشارکت مردم در دفاع از میهن، به بستری برای بازنمایی احساس تعلق به ایران و تأکید بر اشتراکات ملی تبدیل شده است؛ حرکتی که با برگزاری رژه‌ها و تجمعات مردمی در میادین اصلی شهرها، جلوه تازه‌ای از حضور اقشار مختلف جامعه در صحنه‌های ملی را به نمایش گذاشته و بار دیگر موضوع همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری شهروندان و نسبت میان هویت‌های فردی و تعلق ملی را در کانون توجه قرار داده است.

در گیلان، سرزمینی با پیشینه‌ای غنی از مبارزه، ایستادگی و حضور مردم در بزنگاه‌های تاریخی، این پویش در شرایطی ادامه دارد که سایه جنگ، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از تهدیدهای خارجی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، حضور شهروندان با سن، سلیقه، پوشش و دیدگاه‌های متفاوت در کنار یکدیگر، بیش از آنکه صرفاً تصویری از یک تجمع خیابانی باشد، فرصتی برای بازخوانی مفهوم ایران به‌عنوان خانه مشترک ایرانیان و بررسی ظرفیت‌های اجتماعی برای عبور از شرایط دشوار به شمار می‌رود.

آنچه در این میان اهمیت دارد، کنار هم قرار گرفتن افرادی است که ممکن است در بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با یکدیگر هم‌نظر نباشند، اما در موضوع تعلق به سرزمین و دغدغه نسبت به آینده آن، بر اشتراکات خود تأکید می‌کنند. حضور زنان، جوانان و نسل‌های مختلف در این حرکت، از منظر اجتماعی یادآور این نکته است که هویت ملی می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو، همدلی و همکاری میان گروه‌های متنوع جامعه باشد؛ ظرفیتی که در روزهای دشوار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پویش جان‌فدا در گیلان همچنین با یاد و خاطره جان‌باختگانی همراه است که بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده، در جریان جنگ رمضان جان خود را از دست داده‌اند. جان‌باختن ۶۵ تن از شهروندان گیلانی، در روایت این روزها، یادآور هزینه‌های انسانی جنگ و اهمیت حفظ امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی است؛ موضوعی که ضرورت توجه به همدلی عمومی و مسئولیت مشترک در قبال آینده کشور را برجسته می‌کند.

در این میان، روایت جوانانی که با وجود تفاوت در سبک زندگی و دیدگاه‌های فردی در اجتماعات مردمی حضور پیدا می‌کنند، بخش دیگری از تصویر اجتماعی این پویش را شکل می‌دهد. از نگاه آنان، تعلق به ایران لزوماً به معنای یکسان بودن باورها و سلیقه‌ها نیست، بلکه می‌تواند بر پایه پذیرش تفاوت‌ها و تأکید بر منافع مشترک ملی شکل بگیرد. چنین نگاهی، به‌ویژه در جامعه‌ای متکثر، اهمیت گفت‌وگو و احترام به تفاوت‌ها را در کنار تقویت همبستگی یادآوری می‌کند.

اکنون و در آستانه برگزاری مرحله دوم رزمایش سراسری «جان‌فدا» در گیلان، بار دیگر توجه‌ها به ظرفیت حضور مردم در عرصه‌های عمومی جلب شده است؛ حضوری که برگزارکنندگان آن را فرصتی برای نمایش همدلی و انسجام اجتماعی می‌دانند. قرار است این مرحله روز پنجشنبه ساعت ۱۵ با مشارکت اقشار مختلف مردم در سراسر استان برگزار شود؛ رویدادی که علاوه بر جنبه میدانی، می‌تواند بستری برای شنیدن روایت‌های متفاوت شهروندان از مفهوم وطن، مسئولیت اجتماعی و ضرورت همزیستی در سایه اشتراکات ملی باشد.

در نهایت، آنچه از دل روایت‌های مرتبط با جان‌فدا در گیلان قابل طرح است، اهمیت ایران به‌عنوان نقطه اشتراک شهروندانی با تجربه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون است؛ اشتراکی که حفظ و تقویت آن، در کنار به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد اجتماعی و تقویت پیوندهای میان مردم کمک کند. گیلان در آستانه مرحله دوم این رزمایش، بار دیگر صحنه حضور شهروندانی خواهد بود که هر یک با نگاه و انگیزه خود در این حرکت مشارکت می‌کنند و از این رهگذر، روایت تازه‌ای از نسبت میان تعلق ملی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی عمومی شکل می‌گیرد.

جان‌فدا فرصتی برای تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

«سما منزوی» دانشجوی رشته روانشناسی و فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف من از حضور در رزمایش جان‌فدا، مشارکت در یک حرکت جمعی و نشان دادن این موضوع است که مردم در مسائل مهم کشور احساس مسئولیت می‌کنند و نسبت به سرنوشت جامعه خود بی‌تفاوت نیستند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در برنامه‌های جمعی می‌تواند زمینه تقویت همدلی و انسجام اجتماعی را فراهم کند، افزود: چنین رزمایش‌هایی فرصتی برای گردهمایی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، فراهم می‌کند تا با حضور خود، نقششان را در مسائل اجتماعی و ملی نشان دهند.

این فعال فرهنگی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در چنین برنامه‌هایی تصریح کرد: جوانان با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند روحیه مسئولیت‌پذیری را در جامعه تقویت کنند و با حضور آگاهانه خود، زمینه انتقال این روحیه به نسل‌های دیگر را فراهم آورند.

منزوی با اشاره به آثار اجتماعی رزمایش جان‌فدا بیان کرد: یکی از مهم‌ترین آثار چنین برنامه‌هایی، تقویت احساس تعلق اجتماعی و افزایش همدلی میان مردم است؛ چراکه حضور افراد با دیدگاه‌ها و تجربه‌های مختلف در یک برنامه مشترک، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و همبستگی فراهم می‌کند.

بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین اشتراک ما، ایران عزیز است

«نازنین زهرا رجبی‌نژاد» از جوانان نسل دوم انقلاب است که با وجود تفاوت در پوشش، در تجمعات مردمی حضور پیدا می‌کند، در رزمایش «جان‌فدا» شرکت می‌کند و وطن را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رزمایش جان‌فدا اظهار کرد: ما به دنبال اشتراک هستیم و بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین اشتراک ما، ایران عزیز است.

رجبی‌نژاد افزود: بدیهی است هر آن‌کس که قلبش برای وطن بتپد، فارغ از اختلاف عقیده، دوشادوش دیگر جان‌فدایان حضور پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این رزمایش نشان اقتدار پرچم و خاک مقدس ایران است، تصریح کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و آنچه ما را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، عشق به وطن و احساس مسئولیت در قبال آینده این سرزمین است. در چنین رویدادهایی، تفاوت‌های فردی و سلیقه‌ای نباید مانع همدلی و همراهی مردم شود؛ چراکه دفاع از میهن و سربلندی ایران، موضوعی فراتر از اختلاف‌نظرهاست.

این فعال جوان با تأکید بر نقش نسل جوان در حفظ انسجام ملی بیان کرد: حضور جوانان در رزمایش جان‌فدا نشان می‌دهد که تعلق خاطر به ایران محدود به یک گروه یا سلیقه خاص نیست و هرکس می‌تواند با نگاه و باور خود، در کنار دیگر ایرانیان برای سربلندی کشورش قدم بردارد.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، حفظ وحدت و همدلی در مسیر دفاع از ایران و ساختن آینده‌ای بهتر برای این سرزمین است؛ چراکه ایران خانه مشترک همه ماست و پاسداری از عزت و سربلندی آن، مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود.

گیلان پنجشنبه میزبان مرحله دوم رزمایش سراسری «جان‌فدا» می‌شود

مرحله دوم رزمایش سراسری «جان‌فدا» روز پنجشنبه ساعت ۱۵ با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان گیلان برگزار می‌شود؛ رویدادی که با محوریت مشارکت مردمی و با حضور مسئولان و فعالان رسانه‌ای، بر ظرفیت‌های اجتماعی استان در عرصه همبستگی و انسجام ملی تمرکز دارد.

این رزمایش با مشارکت اقشار مختلف مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی و رسانه‌ای استان برگزار می‌شود و بستری برای بازتاب دیدگاه‌ها و روایت‌های مردمی درباره تعلق ملی و مسئولیت اجتماعی فراهم می‌کند.

برگزاری مرحله دوم این رزمایش در گیلان، در ادامه پویش «جان‌فدا» و با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده شهروندان در این حرکت جمعی انجام می‌شود.