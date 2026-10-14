بازگشایی معبر جدید در گرگان با اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی با اشاره به وضعیت معبر حدفاصل بلوار جانبازان و بلوار استاندارد در سال‌های گذشته اظهار کرد: این معبر برای مدت طولانی غیرقابل استفاده رها شده بود، اما با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و ایجاد مسیرهای دسترسی جدید، اقدامات لازم برای بازگشایی آن در دوره مدیریت شهری جدید آغاز شد.



وی افزود: با انجام توافقات اولیه و پیگیری‌های شهرداری، اجرای این پروژه وارد مرحله عملیاتی شد.



معاون زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان با اشاره به عرض پیش‌بینی‌شده این معبر در طرح جامع و تفصیلی شهر گفت: عرض این مسیر در طرح‌های شهری ۲۵ متر در نظر گرفته شده است، اما در شرایط فعلی، عرض قابل استفاده آن با احتساب پیاده‌روها حدود ۱۲ متر است.



وی افزود: شهرداری برای بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت این معبر، پیگیری توافق نهایی با مجموعه لشکر ۳۰ را در دستور کار دارد تا امکان استفاده از عرض پیش‌بینی‌شده در طرح‌های شهری فراهم شود.



کریمی با تشریح اقدامات عمرانی انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: زیرسازی، پیاده‌روسازی، نصب نرده‌های حفاظتی، مقاوم‌سازی دیواره بتنی، جدول‌گذاری، نصب تجهیزات ترافیکی، اجرای روشنایی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی از جمله اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مسیر بوده است.



وی با اشاره به شرایط فنی معبر ادامه داد: اختلاف ارتفاع در برخی نقاط و محدودیت عرض مسیر، مقاوم‌سازی دیواره بتنی موجود را ضروری کرده بود که برای اجرای این بخش به‌تنهایی حدود ۱۷ میلیارد تومان هزینه شد.



معاون زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان اجرای دو میدان در محدوده بلوار جانبازان و تقاطع بلوار استاندارد را از دیگر بخش‌های این پروژه برشمرد و گفت: نصب چراغ‌های راهنمایی، خط‌کشی مسیر و استفاده از گل‌میخ‌های سولار برای افزایش دید رانندگان در شب نیز در جریان اجرای این طرح انجام شده است.



وی مجموع هزینه‌های اجرای پروژه را حدود ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم بر اساس هزینه‌های سال گذشته و ابتدای سال جاری برآورد شده است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، ارقام فعلی ممکن است متفاوت باشد.



کریمی درباره اقدامات تکمیلی پروژه نیز اظهار کرد: نصب نیمکت‌ها و کاشت بخشی از درختان انجام شده است و تکمیل درختکاری در حاشیه پیاده‌روها نیز در برنامه مجموعه فضای سبز شهرداری قرار دارد.



وی با اشاره به محدودیت عرض فعلی معبر خاطرنشان کرد: بازگشایی این مسیر می‌تواند به بهبود دسترسی شهروندان و کاهش مشکلات ترافیکی در محدوده بلوار جانبازان و بلوار استاندارد کمک کند.