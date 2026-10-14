نشست بررسی مشکلات منطقه محمد شهر کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه بررسی مشکلات منطقه محمد شهر کرج که صبح امروز در محل شهرداری محمد شهر برگزار شد، ابتدا حجت الاسلام غضنفری امام جمعه این شهر با طرح برخی مشکلات این منطقه مبنی بر ارتقا وضعیت آن در تقسیمات کشوری و عدم استقرار ادارات دولتی در این شهر، رفع مشکل وضعیت حریم شهری و اسکان مردم در این نواحی، رفع مشکل افزایش استقرار نیروهای انتظامی برای ارتقا امنیت و در نهایت رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی در این منطقه با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری خواستار اقدام مقتضی در این موارد شد.

سپس مجتبی عبدالهی استاندار البرز نیز برخی موارد مثل شبکه فاضلاب شهری، ایجاد آرامستان برای این منطقه، رفع نیازهای بهداشتی و درمانی و احداث مراکز درمانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی را طرح و مسئولان مرتبط شهری و استانی در خصوص وضعیت شهرستان و نیازهای مرتبط گزارش دادند و در نهایت صورت جلسه و دستور العمل لازم در این خصوص تنظیم شد.

در جلسه امروز بررسی مشکلات محمد شهر بحث روشنایی معابر شهری این منطقه و همچنین احداث باغ موزه در منطقه نصیر آباد محمد شهر مطرح و پیگیری انجام و تأمین چراغ برای روشنایی معابر و احداث باغ موزه مصوب شد.

مجتبی عبدالهی استاندار البرز در این جلسه همچنین نسبت به وضعیت ایستگاه های خط ۵ مترو در کرج بالاخص ایستگاه مترو گلشهر به شدت انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت بهداشتی و نظافت این ایستگاه ها شد.