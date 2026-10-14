به گزارش خبرنگار مهر، محمد علوی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح دپارتمان تخصصی نمد در مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نام‌گذاری شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد اظهار کرد: این اقدام خلاقانه شهرداری شهرکرد، حرکتی ارزشمند و پیشرو در راستای حفظ سنت‌ها، فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های بومی منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به جایگاه نمد در هویت فرهنگی و صنایع بومی شهرکرد، توجه تخصصی به این هنر و صنعت و معرفی ظرفیت‌های آن به ایرانیان، ضرورتی انکارناپذیر است. در همین راستا، اقدامات انجام‌شده برای توسعه زنجیره گردشگری و تولید نمد در محله نمدمال‌ها و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط در استان طی یکی دو سال گذشته، گام‌های مؤثری در معرفی این ظرفیت بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش‌های مهارتی در کنار اقدامات فرهنگی و تولیدی تصریح کرد: در کنار حرکت‌های ارزشمند انجام‌شده برای معرفی و توسعه صنعت نمد، موضوع آموزش‌های تخصصی و مهارتی مبتنی بر این صنعت نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود.

علوی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی ارائه آموزش‌های مهارتی غیررسمی، وظیفه دارد متناسب با ظرفیت‌های بومی و نیازهای بازار کار، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر را فراهم کند. بر همین اساس، ایجاد دپارتمان تخصصی نمد با هماهنگی شهرداری، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش همکاران مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای استان، به‌ویژه کارکنان مرکز شماره یک برادران و مرکز خواهران، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی همکاران، مسئولان آموزشی و مجموعه‌های مرتبط، امروز شاهد به ثمر نشستن این اقدام و آغاز فعالیت دپارتمان تخصصی نمد در استان هستیم.

ضرورت انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توجه به نیازها و سلیقه بازار در تدوین استانداردهای آموزشی و طراحی محصولات مبتنی بر نمد گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی زمانی به نتیجه مطلوب و ماندگار می‌رسد که محتوای آموزشی، استانداردهای حرفه‌ای و محصولات تولیدشده متناسب با نیاز واقعی بازار و سلیقه مشتریان باشد.

علوی افزود: در تدوین استانداردهای آموزشی، طراحی حرفه‌ها و تولید محصولات در این دپارتمان باید نیازهای بازار به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این رویکرد موجب افزایش استقبال از محصولات، گسترش آموزش‌های مهارتی و پایداری فعالیت‌های مرتبط با صنعت نمد خواهد شد.

وی بیان کرد: امیدواریم با توسعه این آموزش‌ها، زمینه رشد صنعتی و فرهنگی در حوزه نمد فراهم شود و افراد بیشتری در استان برای طراحی و تولید محصولات متنوع مبتنی بر نمد توانمند شوند.

بخش خصوصی؛ بازوی توانمند توسعه آموزش‌های مهارتی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: برای دستیابی به موفقیت در این حوزه، باید بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های توانمند جامعه مورد توجه قرار دهیم و از توان تخصصی و تجربیات فعالان این بخش به بهترین شکل استفاده کنیم.

علوی ضمن قدردانی از حضور فعالان بخش خصوصی در این برنامه، از جمله طغانیان و عسکریان، که در حوزه رنگ‌آمیزی و توسعه آموزش‌های مرتبط همکاری دارند، گفت: تعامل و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش‌ها، توسعه تولیدات مبتنی بر نمد و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود در استان باشد.

وی تأکید کرد: رویکرد مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای استان باید تسهیلگری و حمایت از فعالان بخش خصوصی باشد تا این مجموعه‌ها بتوانند بدون مواجهه با موانع غیرضروری، در مسیر توسعه آموزش، تولید و اشتغال گام بردارند.

علوی در پایان ابراز امیدواری کرد: راه‌اندازی دپارتمان تخصصی نمد، زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتر در حوزه آموزش‌های مهارتی، حفظ میراث فرهنگی و توسعه تولید محصولات بومی در چهارمحال و بختیاری باشد.