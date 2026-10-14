به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی و آئین اهدای سند مالکیت در خوزستان بیان کرد: امروز در دستگاه قضایی کشور یک تحول اساسی ایجاد شده و بعد از انقلاب تاکنون حرکت تکاملی در قوه قضایی بوجود آمده است. در خوزستان نیز همه مسئولین در بخش قضایی پای کار هستند.

استاندار خوزستان گفت: تثبیت مالکیت در استان در کاهش ایجاد اختلاف و بروز آسیب های اجتماعی اثرگذار است.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح کاداست در کشور اظهار کرد: این طرح باعث حل بسیاری از مشکلات شد و سردرگمی بسیاری از مالکان اراضی را از بین برد به گونه ای که اختلافات بر سر مالکیت بسیاری از اراضی در خوزستان کاهش یافت.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه ها به شعار «قانون، عدالت و خدمت به مردم» در حوزه تثبیت مالکیت جامعه عمل بپوشانند.