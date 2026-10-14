به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در مراسم بزرگداشت روز پرستار در سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: ابلاغ تعرفه پرستاری و اصلاح احکام ‌پرستاران، بخشی از اقدامات انجام شده در راستای امیدبخشی به جامعه پرستاری است که در دوره جدید مدیریت تأمین‌اجتماعی به واقعیت تبدیل شده‌اند.

وی افزود: امید که بخشی از نیکی کریمانه پرستاران به ملت ایران در دوره‌های مختلف به ویژه در دوره کرونا و شرایط جنگ‌های اخیر، با این مجموعه اقدامات، پاسخ داده شود.

به گفته عبادی، به این واسطه امید می‌رود که شرایط حرفه پرستاری ارتقا و بهبود یابد.

وی با قدردانی از اقدامات مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی در حل مطالبات چند ساله پرستاران تأمین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد؛ با همدلی و رویکرد حمایتی معاون درمان و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اتفاقات مثبتی را در چارچوب معیشت کادر درمان از جمله پرستاران شاهد باشیم.

عبادی همچنین از پرستاران و کادر درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به واسطه ارائه خدمات به ۵۹ درصد جمعیت کشور، قدردانی کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر در مجموعه پرستاری کشور در قالب ۱۰۸۰ بیمارستان فعالیت دارند و در این بین سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ۸۰ بیمارستان، مجموعه‌ای از خدمات درمانی را به مردم ارائه می‌دهند.

وی افزود: ۲۲۰ مرکز آموزش، سالانه مشغول تربیت ۱۸ هزار پرستار در کشور هستند.

عبادی گفت: حوزه پرستاری کشور نیز در بخش پژوهش در جهان دارای رتبه ۱۵ و در منطقه نیز دارای رتبه اول است.

وی به اهمیت توسعه دانش‌افزایی و توانمندسازی در حوزه فعالیت پرستاران تاکید و تصریح کرد: در حوزه تاب‌آوری سازمانی نیز باید اقداماتی در قالب فعالیت پرستاران در اولویت قرار گیرد.

معاون ‌پرستاری وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اجرای طرح پرستار پیگیر، گفت: در این راستا ۱۶ بیماری مزمن شناسایی شده و به این واسطه بیماران پس از ترخیص مورد رصد قرار می گیرند. مدت این پیگیری یک ماه تا یک سال خواهد بود و طبق ارزیابی‌ها ۵۳ درصد بازگشت بیماران مزمن به مراکز درمانی کاهش داده شده است.