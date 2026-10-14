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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

حل مطالبات چند ساله پرستاران تأمین اجتماعی

حل مطالبات چند ساله پرستاران تأمین اجتماعی

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از اقدامات مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی در حل مطالبات چند ساله پرستاران تأمین اجتماعی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در مراسم بزرگداشت روز پرستار در سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: ابلاغ تعرفه پرستاری و اصلاح احکام ‌پرستاران، بخشی از اقدامات انجام شده در راستای امیدبخشی به جامعه پرستاری است که در دوره جدید مدیریت تأمین‌اجتماعی به واقعیت تبدیل شده‌اند.

وی افزود: امید که بخشی از نیکی کریمانه پرستاران به ملت ایران در دوره‌های مختلف به ویژه در دوره کرونا و شرایط جنگ‌های اخیر، با این مجموعه اقدامات، پاسخ داده شود.

به گفته عبادی، به این واسطه امید می‌رود که شرایط حرفه پرستاری ارتقا و بهبود یابد.

وی با قدردانی از اقدامات مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی در حل مطالبات چند ساله پرستاران تأمین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد؛ با همدلی و رویکرد حمایتی معاون درمان و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اتفاقات مثبتی را در چارچوب معیشت کادر درمان از جمله پرستاران شاهد باشیم.

عبادی همچنین از پرستاران و کادر درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به واسطه ارائه خدمات به ۵۹ درصد جمعیت کشور، قدردانی کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر در مجموعه پرستاری کشور در قالب ۱۰۸۰ بیمارستان فعالیت دارند و در این بین سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ۸۰ بیمارستان، مجموعه‌ای از خدمات درمانی را به مردم ارائه می‌دهند.

وی افزود: ۲۲۰ مرکز آموزش، سالانه مشغول تربیت ۱۸ هزار پرستار در کشور هستند.

عبادی گفت: حوزه پرستاری کشور نیز در بخش پژوهش در جهان دارای رتبه ۱۵ و در منطقه نیز دارای رتبه اول است.

وی به اهمیت توسعه دانش‌افزایی و توانمندسازی در حوزه فعالیت پرستاران تاکید و تصریح کرد: در حوزه تاب‌آوری سازمانی نیز باید اقداماتی در قالب فعالیت پرستاران در اولویت قرار گیرد.

معاون ‌پرستاری وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اجرای طرح پرستار پیگیر، گفت: در این راستا ۱۶ بیماری مزمن شناسایی شده و به این واسطه بیماران پس از ترخیص مورد رصد قرار می گیرند. مدت این پیگیری یک ماه تا یک سال خواهد بود و طبق ارزیابی‌ها ۵۳ درصد بازگشت بیماران مزمن به مراکز درمانی کاهش داده شده است.

کد مطلب 6977815
حبیب احسنی پور

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