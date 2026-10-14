به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بی ام کارز از آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی وارداتی هاوال H9 از طریق سامانه اتونوین خبر داد. این طرح فروش به‌صورت فوق‌العاده اجرا می‌شود و متقاضیان برای شرکت در آن باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب بانکی خود نزد بانک‌های عامل مسدود کنند.



مشخصات فنی هاوال H9

هاوال H9 به پیشرانه ۲ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ TGDI مجهز شده است که توان تولید ۲۱۸ اسب‌بخار قدرت و ۳۸۰ نیوتن‌متر گشتاور را دارد. نیروی این موتور از طریق گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک AT به هر چهار چرخ منتقل می‌شود. سیستم تعلیق دابل‌ ویشبون در محور جلو و مالتی‌لینک در محور عقب، در کنار سامانه چهارچرخ محرک هوشمند، قابلیت انتخاب حالت‌های مختلف رانندگی و ضرایب سبک و سنگین، توانایی حرکتی این شاسی‌بلند را در مسیرهای ناهموار افزایش می‌دهند. همچنین وجود قفل دیفرانسیل مرکزی و عقب، هاوال H9 را به گزینه‌ای قابل‌توجه برای رانندگی آفرودی و طبیعت‌گردی تبدیل می‌کند.



آپشن ها و امکانات هاوال H9

در بخش امکانات رفاهی، هاوال H9 از تجهیزاتی مانند صندلی‌های جلو با تنظیم برقی و قابلیت تنظیم دما، نمایشگر لمسی سیستم چندرسانه‌ای، صفحه‌نمایش دیجیتال پشت آمپر، فرمان چندمنظوره، سیستم تهویه مطبوع سه‌گانه و نورپردازی داخلی بهره می‌برد. کروز کنترل تطبیقی، نوربالای اتوماتیک و حالت‌های رانندگی متنوع نیز در فهرست تجهیزات این خودرو قرار دارند. فضای کابین سه‌ردیفه، امکان استفاده خانوادگی از این شاسی‌بلند را فراهم می‌کند و ترکیب امکانات رفاهی با قابلیت‌های حرکتی، آن را برای سفرهای طولانی و استفاده در مسیرهای خارج از جاده مناسب‌تر می‌سازد.



ایمنی در هاوال H9

در بخش ایمنی، هاوال H9 به شش کیسه هوا و مجموعه‌ای از سامانه‌های فعال کمک‌راننده مجهز شده است. ترمز اضطراری خودکار، هشدار برخورد از جلو و عقب، هشدار خروج از خط، تشخیص علائم جاده و هشدار باز شدن درها (DOW) از جمله تجهیزات ایمنی این خودرو هستند. سامانه کنترل پایداری، سیستم ضدواژگونی و کنترل کشش نیز به حفظ تعادل خودرو در شرایط مختلف رانندگی کمک می‌کنند. افزون بر این، سیستم‌های کنترل حرکت در سربالایی و سراشیبی، در کنار قابلیت‌های چهارچرخ محرک، کنترل خودرو را در مسیرهای شیب‌دار و ناهموار تسهیل می‌کنند.



شرایط فروش

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مهلت مسدودسازی وجه در حساب متقاضیان از روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه تعیین شده است. همچنین متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۲۴ مهرماه فرصت دارند از طریق سامانه اتونوین به نشانی autonovin.ir فرایند پیش‌ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.



در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت بیشتر بودن تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه خودرو، تخصیص خودرو از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.



طبق جدول منتشرشده، هاوال H9 مدل ۲۰۲۶ در دو رنگ با شرایط متفاوت عرضه می‌شود. رنگ‌های قابل عرضه شامل مشکی متالیک با خاکستری متالیک و قهوه‌ای صدفی‌ـ‌مشکی است.



قیمت مصرف‌کننده برای هاوال H9 آپشنال عرضه‌شده ۱۴ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و برای هاوال۱۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده است.



در این طرح، جریمه تأخیر ماهانه ۳ درصد و سود انصراف سالانه صفر درصد در نظر گرفته شده است. زمان تحویل خودرو نیز ۶۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده توسط منتخبین اعلام شده است.



متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و تکمیل فرایند پیش‌ثبت‌نام باید به سامانه اتونوین مراجعه کنند.