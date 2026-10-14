به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی، در مراسم روز پرستار، اظهار داشت: پرستاران، تکیه‌گاه مهم سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمان محسوب می‌شوند

وی به موضوع تعهد ویژه پرستاران در قبال بیماران اشاره کرد و افزود: دانش، تجربه و مهارت جامعه پرستاری در کنار تعهد ومعرفت آنان در ارائه خدمات بسیار مهم است.

معاون درمان‌ سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: پرستاران در سپهر عمومی جامعه اشاعه‌دهنده فرهنگ ایثار محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: پرستاری صرفا دارای یک جنبه صنفی نیست و در واقع به عنوان یک کنش فرهنگی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

همتی تاکید کرد: همه موارد اشاره شده در کنار نوع‌دوستی و عشق و علاقه به خدمت، وجوه خاص شغل پرستاری است.

وی گفت: مجموعه فعالیت پرستاران در شرایط خاص و با توجه به مسایل مختلف، به مردم ارائه‌ می‌شوند. به این واسطه باید چالش‌های پرستاران شنیده شده و به آنها رسیدگی شود.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار پرستار در مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی مشغول ارائه خدمت به بیمه‌شدگان هستند.

همتی در ادامه با اشاره به خدمات جامعه پرستاری در شرایط جنگ‌های اخیر کشور، تصریح کرد: در جریان جنگ‌ ۱۲ روز وجنگ رمضان، این پرستاران بودند که در کنار دیگر اعضای کادر درمان، بیشترین خدمات را به مردم و بیماران ارائه کردند.

به گفته معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی؛ ایثار و خدمات بی‌وقفه پرستاران در جنگ‌های اخیر به واسطه همت بلند جامعه پرستاری امکانپذیر شده است.