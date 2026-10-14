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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

رئیس کل دادگستری تهران خواستار تقویت بودجه قضایی تهران شد

رئیس کل دادگستری تهران خواستار تقویت بودجه قضایی تهران شد

رئیس کل دادگستری تهران بر ضرورت تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای دستگاه قضایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در دیدار با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های قضایی و حجم بالای پرونده‌های مطروحه در استان تهران، تأمین منابع مالی متناسب با مسئولیت‌ها و دشواری‌های موجود را ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: حجم و پیچیدگی پرونده‌ها و گستردگی خدمات قضایی در استان تهران ایجاب می‌کند اعتبارات این مجموعه متناسب با میزان فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و شرایط کاری قضات و کارکنان تأمین شود تا امکان انجام مطلوب وظایف و ارائه خدمات شایسته به مردم فراهم باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع مالی و اعتباری دادگستری استان تهران، به نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: بهبود فضای فیزیکی و اداری واحدهای قضایی، تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات سخت‌افزاری و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز، از جمله ضرورت‌هایی است که با توجه به حجم مراجعات و پرونده‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به نقش تعیین‌کننده نیروی انسانی در ارائه خدمات قضایی، بر ضرورت توجه به وضعیت کاری و جبران زحمات قضات و کارکنان تأکید کرد و افزود: کارکنان دستگاه قضایی با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها و دشواری‌های کاری، وظیفه خطیر رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را بر عهده دارند و حمایت متناسب از آنان باید در کنار تأمین نیازهای زیرساختی مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی در ادامه، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از مجموعه قضایی استان تهران، بر تداوم این پشتیبانی‌ها و ضرورت تقویت همکاری‌ها برای رفع نیازهای اعتباری دادگستری استان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور برای رفع موانع اعتباری و تأمین منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران شد.

در این دیدار، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مجموعه دادگستری استان تهران و خدمات قضات و کارکنان آن، بر اهمیت بررسی مسائل و مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد.

پورمحمدی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ظرفیت‌ها و سازوکارهای موجود، آمادگی خود را برای مساعدت در بررسی و رفع مشکلات و نیازهای اعتباری دادگستری استان تهران اعلام کرد.

تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی دستگاه قضایی، علاوه بر بهبود شرایط کاری قضات و کارکنان، می‌تواند زمینه ارتقای زیرساخت‌های قضایی، تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را فراهم کند.

کد مطلب 6977863
مهسا حيدری توچائی

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