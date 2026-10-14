به گزارش خبرنگار مهر، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دو کتاب «واقع‌گرایی در معرفت‌شناسی اسلامی، همراه با نقادی ضد واقع‌گرایی» اثر ابراهیم دادجو و «مدل‌سازی عرفان اجتماعی اسلام» نوشته محمداسماعیل عبداللهی را منتشر کرد.

کتاب «واقع‌گرایی در معرفت‌شناسی اسلامی؛ همراه با نقادی ضد واقع‌گرایی» به بررسی جریان‌های فلسفی ضدواقع‌گرا و نقد دیدگاه‌هایی می‌پردازد که دستیابی به ذات و خواص ذاتی اشیا را انکار می‌کنند. هیوم‌گرایی، پوزیتیویسم منطقی، ابطال‌گرایی، فلسفه‌های تحلیلی منطقی و زبانی و انسجام‌گرایی از جمله جریان‌هایی هستند که در این اثر بررسی شده‌اند. نویسنده در مقابل، با تأکید بر ذات‌گرایی در فلسفه اسلامی، در پی ارائه روایتی واقع‌گرایانه از معرفت‌شناسی اسلامی و گره‌گشایی از برخی مسائل معرفت‌شناسی و فلسفه علم است. این کتاب با قیمت ۸۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.

کتاب «مدل‌سازی عرفان اجتماعی اسلام» نوشته محمداسماعیل عبداللهی نیز به موضوع طراحی و مدل‌سازی نظام‌های دینی با هدف تقویت کارآمدی دین در زندگی امروز و آینده می‌پردازد. در این اثر، عرفان اجتماعی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های معرفتی اسلام معرفی شده و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت برای هدایت و راهبری انسان در عرصه عمل اجتماعی تأکید شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این آثار می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی poiict.ir مراجعه کنند. همچنین اطلاعات و امکان سفارش کتاب «مدل‌سازی عرفان اجتماعی اسلام» در نشانی صفحه معرفی و سفارش کتاب و صفحه محصول در فروشگاه انتشارات در دسترس است.