به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویزپور، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه اظهار کرد: افتخار می‌کنیم در استانی زندگی می‌کنیم که به نام و یاد شهدا مزین است و آرامش و امنیت امروز خود را مدیون خون پاک شهیدان هستیم.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ مسئولیتی همگانی

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: شهدا سفیران ماندگار این فرهنگ هستند و معرفی سیره، اندیشه و فداکاری آنان، مسئولیتی همگانی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دنبال شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر اهمیت همراهی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند، خواستار مشارکت حداکثری نهادها و مجموعه‌های مرتبط برای برگزاری این رویداد شد.

کنگره شهدای هنرمند؛ فرصتی برای آشنایی نسل جدید با آرمان‌های شهدا

پرویزپور برگزاری کنگره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا را فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دانست و خاطرنشان کرد: این رویدادها زمینه آشنایی نسل جدید با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت معرفی ابعاد مختلف زندگی و فداکاری شهدا بیان کرد: بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری می‌تواند در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل‌های جدید نقش مؤثری داشته باشد.

پیشنهاد برگزاری اجلاسیه در ۲۴ آذرماه

در این نشست، پیشنهاد شد اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند در روز ۲۴ آذرماه برگزار شود؛ تاریخی که به پاس گرامیداشت یاد و خاطره ۲۴ شهید هنرمند استان لرستان انتخاب شده است.

برگزاری این اجلاسیه با هدف پاسداشت مقام شهدای هنرمند و معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.