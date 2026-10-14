تشکیل هیئت مدیره پرسپولیس با یک مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر، صورت جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۱۹ شهریورماه در سایت کدال منتشر شد که طی آن پیمان حدادی مدیرعامل، علی اینانلو، احد میرزایی، حسین صابری و مهدی همتی مقدم حاضر به تغییر حسابرس داخلی باشگاه و انجام تغییرات جزئی در بخش مالی شدند تا دیگر خبری از هرگون تغییر و تحول در حوزه های دیگر نباشد.

طبق مصوبه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، حسین صابری خورگو که عضویت در هیئت مدیره را نیز دارد به عنوان رئیس کمیته حسابرسی منصوب شد و مرتضی ارجمندی، ابوالفضل اکبری، محمود کیا و سید رحمت‌الله هاشمی به‌عنوان اعضای مستقل این کمیته انتخاب شدند.

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در حالی جلسات خود را به طور متناوب هر ۱۰ روز یک بار برگزار می کند که نمایندگان کنسرسیوم بانکی از عملکرد پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رضایت دارند و هیچ تصمیمی بر خلاف شایعات برای ایجاد تغییر در این بخش ندارند.